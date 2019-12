Año Nuevo: Pide Seguridad Pública evitar realizar disparos al aire

Gonzalo Barquín Granados, responsable de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, destacó que con la llegada del Año Nuevo, y a fin de evitar tragedias, se exhorta a la población a hacer conciencia y no realizar detonaciones de armas de fuego al aire:

al accionar un arma por lógica la bala tiende a bajar, pero ese proyectil puede lesionar a alguna persona, que puede ser hasta de nuestra propia familia.

Además, informó que durante el fin de semana se atendieron 25 llamados de emergencia, de las cuales siete fueron falsas alarmas y los demás por incendios de pastizales, enjambres de abejas, derrame de combustible, entre otros.

Barquín Granados, exhortó a la ciudadanía a no hacer mal uso de las líneas de emergencia, ya que además de desperdiciar tiempo y combustible, dejan de acudir a otros lugares donde realimente podría existir una verdadera urgencia. Por ello conminó a denunciar cualquier acto que viole la seguridad y ponga en riesgo la integridad física de las personas.

Cortesía | El Sol de Cuernavaca

Dentro de los auxilios brindados el fin de semana, destacan el derrame de combustible en la avenida Cuauhtémoc de la colonia Chapultepec y la caída de un poste en la colonia Tlaltenango, siendo atendidos oportunamente; además de sofocar siete incendios de pastizales en las colonias Vista Hermosa, Centro, Adolfo López Mateos, Milpillas, Chulavista, Loma Bonita y Villa Santiago, éste último ocurrido hoy lunes.

El funcionario municipal refirió que se realizó el retiro de siete enjambres de abejas en las colonias Ricardo Flores Magón, Lomas del Tzompantle, Revolución, Lienzo del Charro, Ocotepec, el Vergel y Chipitlán. Y en la colonia San Antón se rescató a un gato que se encontraba en un árbol, a una altura de aproximadamente cinco metros.

El subsecretario de Protección Civil informó sobre el rescate de una persona en la barranca de avenida Mariano Matamoros de la colonia Lagunilla, mismo que a simple vista se observaba con aliento alcohólico y al parecer bajo la influencia de algún estupefaciente.

A simple vista no presentaba lesiones graves. De acuerdo a testigos dicho individuo antes de caer, había entrado a un domicilio cercano a la barranca, por lo que quedó al resguardo de elementos policiales.





