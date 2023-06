Abren convocatoria para reclutar policías en Jojutla

La convocatoria para reclutar al menos a 30 elementos de seguridad pública está vigente, según informó Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla. La respuesta no es la esperada, ya que muchos solicitan el puesto pero no pasan los exámenes o no regresan a entregar los documentos.

Para postularse ya no es necesario tener estudios de preparatoria, se puede ingresar con secundaria y estudiar el siguiente grado mientras se trabaja en la corporación.

“Se les pide que tenga secundaria, para que puedan acudir a trabajar con un salario de 10 mil pesos mensuales, más despensa entre otras prestaciones como seguridad social, la estabilidad laboral, tienen certeza en el trabajo", dijo el edil.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Actualmente se cuenta con 90 elementos de 56 que tenían hace cuatro años.

La convocatoria está abierta para personas que vengan de otros municipios, sólo es necesario cumplir con los requisitos, ya que se necesita con urgencia de más elementos para atender el municipio.

“Sobre todo ahorita, gracias a Dios en Tequesquitengo están llegando entre 20 mil y 40 mil personas por fin de semana, que es una población extra a la que se tiene normalmente y se ésta atendiendo la seguridad con el apoyo de la CES y Guardia Nacional, lo que hemos planteado es que se haga el respaldo a partir del viernes, sábado y domingo que es cuando llegan turistas y rentan casas y de esa forma ayudan y facilitar la vigilancia”, explicó Flores Bustamante.

Finalmente, anunció que están a punto de terminar la conexión de videocámaras de vigilancia del C2, “ya nos cambiamos de lugar, estamos a punto de concluir con esa conexión de cámaras y la idea es seguir haciendo actividades deportivas, culturales que generan mayor movimiento de la población, sin dejar de atender las fiestas tradicionales", concluyó.