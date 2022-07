Reportan tiroteo en festejos del 4 de julio en Philadelphia; hay 2 policías heridos

La noche del lunes un segundo tiroteo durante los festejos por el 4 de julio en Estados Unidos, ahora en Philadelfia, dejó como saldo dos policías con herida de bala.

El sonido de los disparos desató pánico entre las personas que asistían al espectáculo de fuegos artificiales en el Benjamin Franklin Parkway, provocando una estampida entre la multitud.

El incidente se registró minutos antes de las 20:00 horas entre las calles 20th y Spring Garden, justo cuando miles asistían al festival de Wawa Welcome America cerca del museo de arte.

For those looking to reunite with loved ones on the Parkway, please meet at 1901 Vine Street in front of the Free Library of Philadelphia. All others, please avoid the area. — Philadelphia Police (@PhillyPolice) July 5, 2022

Los únicos lesionados tras la agresión fueron dos policías: uno recibió un disparo en el hombre, mientras que el otro tuvo una herida superficial en la cabeza. Ambos oficiales fueron trasladados al Hospital Jefferson para recibir atención médica y fueron dados de alta antes de la medianoche.

Hasta el momento no se sabe si se trató de un ataque directo contra los oficiales ni se logró capturar al tirador.

Elementos del Departamento de Policías de Philadelphia en la escena pidieron a todas las personas que tuvieran información sobre el tiroteo o videos del momento que se pongan en contacto con las autoridades.

En entrevista con medios locales después del evento, el alcalde de Phladelphia, Jim Kenney lamentó que estos eventos sigan ocurriendo, y mencionó que la Segunda Enmienda en la Constitución de Estados Unidos ha permitido que casi cualquier persona pueda acceder a un arma de fuego.

City officials provide updates on the July 4th Benjamin Franklin Parkway shooting in Philadelphia https://t.co/1wLWW2vHqV — Philadelphia OEM (@PhilaOEM) July 5, 2022

Tiroteo en Illinois

Durante la mañana de este lunes, un hombre armado con un rifle abrió fuego y dejó al menos seis muertos y 24 heridos este lunes durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Highland Park, localidad al norte de Chicago, en el estado de Illinois.

"Dos docenas de personas han sido transportadas al hospital de Highland Park. Se ha confirmado la muerte de seis", dijo a los periodistas el comandante Chris O'Neil, de la policía de esta localidad acomodada de unos 30.000 habitantes a orillas del lago Michigan.