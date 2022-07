Ley Olimpia llega a Argentina; presentan la iniciativa en el congreso

La activista poblana Olimpia Coral Melo viajó a Buenos Aires, Argentina, para presentar ante los legisladores de dicho país la iniciativa que lleva su nombre: la Ley Olimpia, la cual ella promovió por ser víctima de violencia digital y busca castigar este delito.

Lo anterior lo compartió Olimpia en sus redes sociales en donde explicó que en compañía de la diputada Mónica Macha y de la ministra de Mujeres y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, presentaron dos proyectos de reforma del Código Penal y de la ley de Violencia de Género, para tipificar como delito la figura de la violencia digital.

“Nada que viole la dignidad humana es libertad de expresión. Nada que viole el cuerpo desnudo de una m7jer puede considerarse libertad de expresión. No hay libertad cuando se viola el cuerpo humano de una persona a través de redes sociales y eso es la Ley Olimpia y eso es lo que extendemos a Argentina y eso es el trabajo que encabezamos”, compartió a medios de dicho país.

La originaria del municipio de Huauchinango publicó su trayecto del viaje y dio RT a los legisladores, así como activistas que están a favor de dicha ley. De acuerdo con el medio argentino El 1 Digital también se busca en ese país, la incorporación al Código Penal de los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los "porn deep fake" y de la llamada "sextorsión", con multas y penas desde los dos y hasta los ocho años para los culpables.

“Así recibo mi cumpleaños en Argentina. Así empieza nuestra lucha por AL, rodeada de las compañeras más maravillosas. Gracias inmensas por su amor, gracias por el honor de caminar juntas. Un día pasará, un día lo lograremos: ¡Nuestros cuerpos nunca más serán objetos en internet!”, fue parte de lo que publicó.

Hay que mencionar que no sólo se presentó la Ley Olimpia, sino que se presentó otra iniciativa de nombre Belén, por el caso de Belén San Román, quien fue inducida al suicidio luego de sufrir difusión no consentida de material íntimo. Ambas se unirán para modificar las leyes antes mencionadas.

#ENVIVO: Presentación de la #LeyOlimpia en #Argentina 🇦🇷 @OlimpiaCMujer

H. Cámara de Diputados de la Nación - 11 de julio de 2022 https://t.co/d25usPgnSU vía @YouTube — LaCostillaRota (@LaCostillaRota_) July 11, 2022

Olimpia Coral es la mujer que ha recorrido todo el país para promover la Ley Olimpia, la cual busca tipificar y sancionar el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de internet o redes sociales. Fue la difusión de su video íntimo y estar al borde del suicidio lo que la motivó a ser activista, pues en algún momento de la crisis se detuvo y pensó que era momento de luchar. En 2013, el video que grabó junto con su pareja fue filtrado, primero a través de WhatsApp, Facebook y después en páginas de pornografía en internet, que la marcaron en ese momento como “la gordibuena de Huauchinango”.

"Ese día todo lo que había construido se vino abajo, pero nuevamente entre no quedarme callada y no quedarme quieta, dije: no puede ser que no exista un delito, no puede ser. Yo ya estoy viralizada, ya todos me conoce, todos saben cada estría de mi cuerpo, cada lonja de mi estómago, cada parte de mi", confesó en alguna entrevista.

Nota publicada en El Sol de Puebla