Gatell diagnostica "frustración" y "estrés" a gobiernos que piden su renuncia

Desde el estado de Puebla, gobernado por el morenista Miguel Barbosa, el subsecretario de promoción y prevención de la Salud, Hugo López-Gatell respondió a los nueve mandatarios que piden su renuncia.

El funcionario explicó que "toda la humanidad estamos enfrentando una situación inusual" y en este sentido, dijo es natural que "todas y todos y estoy seguro que estos nueve gobernadores tienen distintos sentimientos, distintas percepciones que pueden causar frustración, angustia, preocupación, sentimientos de enojo ante la realidad".

López-Gatell se deslindó de acusaciones al señalar que el éxito o fracaso del manejo de la pandemia a nivel local es responsabilidad de los gobiernos "porque ellos son autoridades sanitarias" según lo establece la Ley General de Salud.

"También los gobernadores son autoridades políticas y administrativas, entonces sus decisiones también involucran el deber de cuidar la economía y la sociedad y eso desde luego puede causar estrés", continuó.

El vocero de Salud dijo que muestra respeto porque entiende los sentimientos y las dificultades que enfrentan los gobiernos detractores pero señaló que es fácil "tratar de identificar en el otro el desfogue de esas inquietudes", dijo que ojalá siga la colaboración.

Al responder sobre su futuro político, apuntó que es una decisión de “índole personal, la contesto de la misma manera que la he contestado muchas veces y es mi convicción, el trabajo que hace una persona servidora pública es lo relevante. La contribución que uno tiene en la medida en que dedique el esfuerzo necesario para orientar sus capacidades con las que se ha formado de experiencias para hacer el bien público”.

Indicó que su trabajo como subsecretario le atribuye facultades para el diseño de políticas públicas y “fuera de eso no tengo lugar que ocupar en la política, soy un funcionario técnico, mi vocación es técnica y mi formación es técnica a eso me dedico y me dedicaré”.

Gobernadores piden renuncia de Gatell

Inicialmente diez gobernadores del país exigieron la destitución inmediata de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, porque afirman su estrategia ante la pandemia del Covid-19 ha fallado y no ha dejado de mentir sobre las proyecciones y estrategias implementadas.

"Falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes; mientras que el vocero responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar", afirman en la declaración conjunta quienes conforman la Alianza Federalista de Gobernadores.

Los gobernadores que piden la dimisión del funcionario son: Martín Orozco, de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

Por la noche, Javier Corral, de Chihuahua se bajó de lista, afirmó que no participó en la discusión ni conoció el texto donde la Alianza Federalista exige la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tras su "fallida estrategia" ante la pandemia del Covid-19.

En un breve mensaje por Twitter, el Gobierno de Chihuahua indicó que "con relación al comunicado emitido hoy por los integrantes de la Alianza Federalista, donde se plantea, entre otras cosas, la renuncia de López-Gatell, el gobernador Javier Corral aclara que no participó de la discusión ni conoció el texto en el que, por error, se incluyó su firma".