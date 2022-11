Una refinería no hace verano: SRE defiende Dos Bocas frente a compromisos climáticos

“No entiendo por qué causa tanta molestia el que México esté construyendo una refinería para sustituir la importación de combustible. Se ha criticado mucho a nuestro país por esto, pero hay otras naciones como Estados Unidos que tienen cientos de refinerías, los europeos tienen cuarenta veces más refinerías que México. Por eso lo digo literalmente, una refinería no hace verano”, afirmó Delgado, una de las encargadas de presentar la próxima semana, en la Cumbre sobre Cambio Climático (COP-27), la estrategia de México para cumplir con la meta de reducir 30 por ciento la emisión de gases contaminantes para el año 2030.

En entrevista con El Sol de México, agregó que lo que se busca con Dos Bocas es sustituir, no aumentar, el consumo de combustibles. “Lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador es sustituir lo que importamos con producción local, sinceramente no entiendo por qué causa tanta molestia que México, siendo un país petrolero, quiera sustituir su importación de petróleo; aun así (con la nueva refinería) quedaremos con una importación altísima y con una cantidad de refinerías que no se acerca siquiera al 10 por ciento de las que otros países tienen”, insistió la funcionaria.

Delgado subrayó que ningún país en el mundo está eliminando los combustibles fósiles de un año a otro, porque además, “los niveles de ambición de reducción de emisiones no solamente están vinculados con las energías renovables y consumo de hidrocarburos, sino con acciones de eficiencia energética como la electromovilidad, que México impulsa a nivel nacional e internacional”.

Reprochó la exigencia de algunas naciones para ampliar las metas de mitigación de gases contaminantes, pero no aportan los recursos para que los países en desarrollo puedan cumplirlas.

“Entiendo que los niveles de ambición de la reducción de gases de efecto invernadero por la crisis climática es una cosa muy importante, pero los países que aumentan los niveles de ambición y que exigen esto, también tienen que poner a la par los recursos y la accesibilidad de los fondos que prometieron en su momento. Me parece injusto que los países desarrollados exijan con tanta vehemencia el aumento en el nivel de reducción de emisiones, cuando no han sido capaces de echar a andar los fondos que prometieron”, dijo.

Destacó que en el caso de México se llevan a cabo ajustes en la política energética y el plan para las energías renovables que han impedido tener los cálculos necesarios para comprometerse a nuevas metas de reducción en el futuro.

“No es que México no tenga más ambiciones para mejorar el medio ambiente, sino que estamos pasando un proceso de ajustes que han impedido que podamos tener los cálculos necesarios para comprometerse en el futuro”, afirmó.

Explicó que para llegar a las metas adquiridas hasta hoy, la Semarnat tiene identificadas más de 40 medidas en todos los sectores económicos a través de soluciones basadas en la naturaleza, el transporte bajo en carbono y en la regulación y fomento industrial que permitirán una reducción total anual estimada para 2030 de 88.9 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente.

Además, destacó que con el Programa Sembrando Vida, el incremento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la Estrategia Nacional de Carbono Azul, se estima una reducción de 27 millones de toneladas de bióxido de carbono. En esta administración se han creado tres nuevas ANP: Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí; el Lago de Texcoco, en Estado de México, y Parque Jaguar, en Quintana Roo. Se pretende crear otras cinco para llegar a 190, lo que contribuiría con una mitigación de ocho millones de toneladas de bióxido de carbono anuales para 2030.

En lo que respecta al transporte bajo en carbono, destacó el Pacto de Glasgow por la Electromovilidad, con el que se busca que el 50 por ciento de vehículos ligeros nuevos vendidos en 2030 sean cero emisiones; el trabajo remoto y el fomento al transporte ferroviario, cuyas acciones en su conjunto suman un estimado de 31.4 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente.

Confirmó la asistencia del canciller Marcelo Ebrard a la cumbre climática el próximo sábado y la participación de México en paneles agrícolas, de inclusión de comunidades indígenas y protección de océanos. “Es una agenda muy amplia. México estará exponiendo su posición entre el martes y miércoles y por supuesto impulsaremos la necesidad de mayores compromisos, pero no sólo en cuanto a niveles de reducción de contaminantes, sino también de fondos para ello”.