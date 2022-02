No hay ruptura de relaciones con España, aclara AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró este jueves que su comentario de ayer sobre tomar una pausa con España y que causó revuelo por lo controvertido de la declaración “no se trató una ruptura” y que tampoco se trata de “fobia” al país ibérico, aunque agregó que España debería de ofrecer una disculpa a México por el saqueo que sufrió nuestra nación.

➡️ Sorprenden a España declaraciones de AMLO sobre pausa en la relación bilateral

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, desde Palacio Nacional, el presidente aclaró: “lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa, no hablé de ruptura, no, dije vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer una disculpa. No lo han hecho no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva despacio y repito no es ruptura”, indicó el presidente.

➡️ España se despide del cubrebocas al aire libre

El mandatario agregó que no se trata de “fobia o xenofobia” aEspaña, sino que “tenemos que respetarnos”.

Ayer, luego que López Obrador anunció que México se iba a tomar una pausa con España, el gobierno de ese país europeo exigió una explicación a México por este anuncio, pues indicó que no ha realizado ninguna acción para que se generara una expresión de esa indole.

El canciller Español, José Manuel Albares dijo ese mismo día: si se han producido esas declaraciones, “no tiene ninguna traducción oficial” y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones”.

Albares señaló que la realción entre México y España es “estratégica” y que van “más allá de declaraciones súbitas o de palabras puntuales”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También, dejó muy claro que “el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo”, advirtió.