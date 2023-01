Marcha pro AMLO, sin reporte de gasto

La Presidencia de la República dijo que “no se localizó evidencia documental” respecto a los recursos erogados en la organización de la llamada “Marcha por la Transformación” del 27 de noviembre, en donde Andrés Manuel López Obrador celebró sus cuatro años de gobierno.

Tampoco los gobiernos de Morena en los estados ni los comités directivos locales de ese partido saben de la asignación de recursos para el traslado de simpatizantes morenistas a la capital del país para acompañar los festejos del tabasqueño por sus cuatro años de mandato.

A través de solicitudes de información a la Oficina de la Presidencia de la República, a los 22 estados que gobierna Morena, así como a las 32 directivas estatales de esa fuerza política, las respuestas se homologaron en el mismo sentido.

Por ejemplo, Nayarit respondió: “no existe registro de afectación presupuestal para el concepto antes mencionado”.

Juan Carlos Guerrero Torres, director de Análisis Jurídico y de Gestión Documental de la Presidencia, fue el responsable de firmar la respuesta a la solicitud de información con el folio 331000122001872 presentada por El Sol de México.

En el documento, con fecha del 16 de enero de 2023, añade que la petición se turnó a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, y esta concluyó que “no se localizó evidencia documental respecto a cuánto ascienden los recursos que erogó la Oficina de la Presidencia de la República en la organización de la Marcha por la Transformación”.

La administración de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en cambio, indicó que el tema le compete al gobierno de López Obrador.

En su respuesta a la solicitud de información con el folio 090162822004391, la Dirección General de Administración y Finanzas del gobierno capitalino manifestó que “el sujeto obligado para atender la solicitud es la Presidencia de la República”.

La marcha que realizó el Presidente del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino concluyó con un mitin en este lugar, donde se observó la instalación de un templete techado con estructura metálica frente a la Catedral Metropolitana, ahí el tabasqueño pronunció un discurso con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno.

También se colocaron dos pantallas gigantes a los costados del templete, así como equipo de sonido distribuido en la Plaza de la Constitución y algunas calles aledañas, vallas metálicas, sillas para invitados especiales, adultos mayores y personas con discapacidad.

Otro elemento que destacó en ese evento fue la enorme lona que se colocó al fondo del templete. En la manta destacaban distintos indicativos del actual gobierno federal, como el Escudo Nacional con la mención a la Presidencia de la República.

Además, las figuras de Benito Juárez, Francisco I. Madero, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, características de esta administración, con la leyenda La Cuarta Transformación de México, así como el sello de Ricardo Flores Magón, que fue la imagen del gobierno federal en 2022 y la frase “4 años de transformación 2018-2022”.

Traslado de simpatizantes morenistas a la capital del país / Cortesía

El 25 de noviembre, el jefe del Ejecutivo federal afirmó en su conferencia mañanera que en la movilización “no se utilizaría ni un centavo del presupuesto público”.

“La gente coopera y compra sus boletos y seguramente van a rentar autobuses, pero del presupuesto ni un centavo. Cada quien paga sus gastos”, sostuvo.

En las solicitudes de información que formuló El Sol de México todavía está pendiente la respuesta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el cual tiene como plazo al 7 de febrero.

La petición que se le realizó al partido que preside Mario Delgado fue la de proporcionar información sobre el monto total de los recursos que erogó Morena para la organización, difusión, promoción y logística de la Marcha por la Transformación.

El pasado 7 de enero, como informó Organización Editorial Mexicana (OEM), el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió su respuesta a la solicitud de información con folio 330031422003198, en la que afirmó que “tras una revisión en la contabilidad del CEN de Morena del año 2022 no se localizaron gastos relacionados con ese evento”, aunque el organismo precisó que “si no se localizaron esos gastos quiere decir que el partido político no los reportó.

Mientras que la dirigencia nacional de Morena aseguró que no erogó recurso económico público alguno para organizar la referida marcha, según consta en el oficio MORENA/OIP/1430/2022, con fecha 8 de diciembre de 2022, registrado en la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Morena únicamente contribuyó a la difusión de la convocatoria a través de sus redes sociales y de su estructura en todo el país, sin que ello tuviera como resultado la erogación de recurso alguno”. Con información de Fabiola González/Diario de Xalapa.