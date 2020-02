Fiscalía favorece a Ahumada, dice PRD

El integrante de la dirigencia nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero consideró que la Fiscalía General de la República le hace un favor” muy extraño” a Carlos Ahumada y señaló que su partido no han sido notificados de un posible embargo o pago solicitado por el empresario de origen argentino.

En entrevista con El Sol de México, Ávila Romero dijo el hecho de que Rosario Robles, entonces expresidenta nacional del PRD haya firmado un cheque o pagaré “no quiere decir que el PRD está metido en ello”.

“Rosario Robles Berlanga, efectivamente era la presidenta nacional del partido, pero cuando el PRD pide un préstamo debe ser autorizado por sus órganos dirección colectivo, por el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Nacional y entonces no tendría validez un documento a nombre de Rosario Robles. Tampoco hemos sido notificados sobre un embargo”, precisó.

Agregó que cualquier documento firmado por Robles Berlanga no tiene ninguna validez, debido a que no era en ese entonces la representante jurídica para ese tipo de acciones. “Tampoco existe un documento u oficio que informe que ese dinero ingresó al PRD, nosotros no contamos con ninguna documentación ni existe de ese supuesto dinero que le prestó Carlos Ahumada a Rosario Robles o que haya sido utilizado al partido, ella no podía como presidenta por si sola endeudarse o vender un edificio para esos están los órganos del partido”, remarcó el perredista.

Lo anterior, luego de que el lunes, el Segundo Tribunal Unitario en materia Penal confirmó la resolución del Juzgado Tercero de Procesos Penales Federales que determinó que no hay elementos para procesar al empresario por el delito de fraude.

Con ello, el magistrado Manuel Bárcena Villanueva abrió la puerta para que Ahumada pueda reclamar el pago de los 400 millones de pesos que le prestó al partido cuando Rosario Robles era su dirigente, para cubrir los adeudos que tenía ese instituto político.

El integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, Ángel Ávila afirmó que han ganado casos contra el empresario argentino tanto en territorio mexicano como en Argentina.

Además de que ese cobro es entre particulares “Rosario Robles y Carlos humada, es entre ellos dos y ahora lo quieren cobrar (abogados del empresario) para sacar de algún lado el dinero. Además Rosario Robles lo demando es un pleito entre ellos dos y el PRD está ajeno a ello”, insistió Ávila Romero.

Por ello señaló que la Fiscalía le está haciendo un favor “muy extraño” al argentino Carlos Ahumada Kurtz.

"Le hemos ganado casos en México y Argentina, y bueno, parece ser una historia de nunca acabar. Parece que la Fiscalía (General de la República) le hace un favor muy extraño a Carlos Ahumada", consideró.

La resolución del Segundo Tribunal Unitario derivó luego de que la FGR se desistió del recurso de apelación que interpuso contra la decisión del juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales.

En agosto de 2019, el juez de Procesos Penales, Rodrigo Rosales Salazar, negó una orden de aprehensión contra Ahumada Kurtz por considerar que no había elementos para proceder contra el empresario.