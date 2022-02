Exaccionista de Baker Hughes gana a la 4T

Rogelio López-Velarde Estrada, exjefe del Departamento Legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien en 2016 aparecía como accionista en una de las empresas del conglomerado Baker Hughes, hoy litiga contra la Cuatroté y le ha ganado al menos dos casos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El abogado fue representante del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el Comité Asesor para Controversias Comerciales Privadas del Tratado de Libre Comercio (TLC) y trabajó de 1988 a 1993 como asesor financiero del Departamento de Finanzas de Pemex.

Además, en 2016 era presidente de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BJ Services Company Mexicana, que forma parte del conglomerado de Baker Hughes México, según se lee en las fojas 368 y 369 del expediente judicial P-838/2017 por el que la petrolera texana se amparó para no pagar impuestos, como dio a conocer ayer El Sol de México.

En los últimos tres años, su despacho jurídico, Dentons López-Velarde, litigó a favor de empresas extranjeras y de la Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece), y además ganó al menos dos casos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Secretaría de Energía (Sener).

Por su trayectoria, ha sido calificado por publicaciones como Chambers, Euromoney, Who is Who y Latin Lawyer como “el mejor abogado en temas de energía de México y uno de los mejores del mundo”.

López-Velarde Estrada también fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de 2014 a 2019.

El documento en poder de El Sol de México asienta que el 3 de agosto de 2016, en Villahermosa, Tabasco, se reunieron a las diez de la mañana los accionistas de BJ Services Company Mexicana, S.A. de C.V., mediante sus representantes, con el objeto de realizar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, donde “los presentes designaron de manera unánime al Sr. Rogelio López-Velarde Estrada como Presidente de la Asamblea”.

Líneas más adelante, el documento detalla que López-Velarde era representante de Baker Hughes International Holding Company y BJ General Holdings SECS.

GANA JUICIOS A CFE Y SENER

El 22 de febrero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “traidores a la patria” a los abogados que estaban litigando en contra del gobierno federal.

“Es una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México; claro que son libres, pero ojalá y vayan internalizando que eso es traición a la patria”.

Meses antes, Dentons López-Velarde ganó un laudo de 230 millones de dólares ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, Inglaterra.

En el recurso judicial se ordenó a la CFE pagar al consorcio conformado por Caabsa, Omega y la china Sinohydro, la reparación de daños ante la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.

La firma de López-Velarde Estrada –quien en el sexenio salinista fue abogado interno de Pemex en Nueva York y en Houston– también litigó y ganó la controversia constitucional que interpuso la Cofece en contra de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, publicada en mayo de 2020 por la Sener.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) dictó su sentencia favorable a la Cofece declarando la inconstitucionalidad de la política que había eliminado el criterio de mérito económico para el despacho de energía eléctrica en el país a fin de beneficiar la generación fósil de la CFE. La medida causó que López Obrador optara por promover una reforma constitucional en materia eléctrica, que actualmente se debate en el Congreso.





Con información de Alfredo Maza