La política exterior feminista es un poco falsa: Martha Bárcena

La embajadora emérita, Martha Bárcena, afirma que “toda la política exterior feminista es un poco falsa” y en la actual administración ha sido más retórica que práctica, porque el dinero no se destinó al fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, sino a los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida; además, muchas designaciones han sido por ser amigas o viudas de hombres destacados, no por su preparación.

En entrevista con El Sol de México, la exrepresentante de México ante el gobierno de Estados Unidos durante el periodo 2018-2021, hizo un balance de lo que hasta hoy ha sido la diplomacia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero a cargo de Marcelo Ebrard Casaubon y después de Alicia Bárcena Ibarra, canciller a quien no le ha sido fácil “enderezar el barco”.

La diplomática, que también representó a México en Turquía y Dinamarca, reconoce aciertos de la presente administración de la denominada Cuarta Transformación, como la ratificación del T-MEC, pero en general evalúa como errática la manera en que México ha llevado la política exterior en los últimos cinco años.

¿Cómo evalúa la política exterior de la presente administración, ya encaminada a la recta final?

Muy errática, porque por un lado se decía que respetamos los principios de política exterior y en especial el de no intervención, pero al mismo tiempo México se metió hasta la cocina en opinar en temas como Perú, ahora Argentina, entonces es no ser coherente. La política exterior en este sexenio ha sido muy errática.

Y luego, desgraciadamente, tuvimos un canciller en los primeros años que su prioridad no era la política exterior, sino sus pretensiones de ser candidato a la presidencia de la República y eso condi- cionaba todas las decisiones que se tomaban en la cancillería.

¿Cómo evalúa la participación de las mujeres en la diplomacia mexicana?

Como en toda la administración, tenemos claroscuros. Y es que el hecho de que ahorita tengamos una canciller mujer es una buena noticia, una buena participación, pero considero que esto de la política exterior feminista fue en realidad más retórica, que práctica. Retórica en el sentido de que si tú quieres tener una política exterior feminista pones el dinero en lo que dices que es tu prioridad y, por ejemplo, toda la cooperación tendría que haberse dedicado a proyectos de fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, pero en realidad el dinero que, no queda claro cuánto fue ni nada, se fue a Jóvenes Construyendo el Futuro y a Sembrando Vida.

El hecho de que se defendiera la transversalidad de género en organismos internacionales no es de esta administración, ya venía desde administraciones pasadas. Y tampoco esta administración hizo una gran diferencia. Creo que toda la política exterior feminista es un poco falsa.

En cuanto a las designaciones de mujeres en cargos de importancia, efectivamente se han designado más embajadoras y cónsules mujeres, sobre todo en Estados Unidos, lo cual está muy bien porque son muy competentes. En los exámenes de ingreso al Servicio Exterior Mexicano (SEM) ya estamos 50/50, pero el problema es que todavía no están dadas las condiciones para que permanezcan en el SEM. Y luego, algo que a mí en lo personal no me parece que tengamos que festejar es que muchas elecciones de mujeres no han sido de mujeres preparadas en la diplomacia, sino se les ha designado por ser amigas, viudas de, que la viuda de José María Pérez Gay en Argentina, que la viuda de Gustavo Iruegas en Honduras y eso no es serio, porque los méritos del esposo no necesariamente son de la mujer y decir que porque acompañaste a tu esposo en algunas misiones diplomáticas te hace tener experiencia diplomática no es cierto.

Creo que por eso no se debe contar el número de designaciones de mujeres, sino la calidad en la designación de la mujer y eso ha estado muy flojo en este gobierno, no necesariamente; sobre todo en las designaciones políticas ha prevalecido la calidad de la mujer.

¿No se respetó al Servicio Exterior?

No, no ha habido mucho respeto. El Servicio Exterior ha sido muy golpeado y eso es una pena, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, en su proyecto de gobierno, que iba a respetarlo y que era el mejor servicio civil de carrera, pero luego alguien le metió en la cabeza que era un lastre, por no ser un Servicio Exterior militante ideológicamente, porque el Servicio Exterior está al servicio del Estado, no son militantes ideológicos, pero se confundió la función.

Martha Bárcena se ha confrontado con Marcelo Ebrard y AMLO por lo dicho en una entrevista con León Krauze. l Foto: Cuartoscuro

¿Cómo recibió Alicia Bárcena la cancillería de manos de Marcelo Ebrard?

En lo personal, pienso que en un estado de desastre con serios problemas financieros. En materia de decisiones que se tomaron, en el ámbito de traslados y ascensos, sin tener el respaldo presupuestario; muchos errores en política exterior. Creo que para ella enderezar el barco no ha sido fácil.

¿Cómo ve las cuotas políticas en política exterior, sobre todo a priistas?

Mal, no puedo tener otra definición a las designaciones políticas más que mal, sobre todo estos supuesto premios a políticos priistas que entregaron las elecciones en su estado a Morena, porque a lo mejor de todas maneras hubiera ganado Morena, pero la lectura en la opinión pública es que se les entregaron las embajadas a cambio de haber entregado las gubernaturas en sus estados, porque igual y no hubieran tenido necesidad de ello.

Además, ser un buen gobernador, en caso de que hayan sido buenos gobernadores, no los hace buenos diplomáticos. La diplomacia requiere un entrenamiento, una especialidad, conocimientos que ellos no tienen.

¿Cómo deja esto a nuestro país en el exterior?

Hemos perdido terreno, prestigio, gente y, por supuesto, respeto. Puedo decir, sin citar a nadie, porque no los voy a poner en una situación difícil, que varios amigos diplomáticos de otros países en el exterior me preguntan ¿dónde está México? México está desaparecido, ¿dónde están nuestros interlocutores?, ¿dónde tenemos a ese Servicio Exterior de gran prestigio, profesional?, ya no lo vemos.

¿Qué se puede hacer de aquí a que termine este sexenio?

Lo único que queda es tener resistencia y resiliencia. Ver que siempre queda la esperanza de que se reconozca la valía de un servicio civil tan antiguo como es el Servicio Exterior de carrera y que se reconozca que un país como México, que no es una gran potencia, sino de desarrollo medio, pero de los más importantes en el mundo en materia económica y cultural, necesita de un Servicio Exterior profesional, no improvisado ni ideológico.

¿Hay aciertos que pueden rescatarse de la administración en política exterior?

Por su puesto. Destacó la ratificación del T-MEC como un gran acierto, ya que sin el T-MEC estaríamos metidos en una grave situación económica. El T-MEC es el ancla del desarrollo económico de México, creo que eso ha sido uno de los grandes logros. Es lo que tiene la visión de futuro.

También podría destacar la llegada de la inversión extranjera, a pesar de que no hemos creado condiciones necesarias para traerlas en su gran dimensión. Otra cosa sería el tema, sí, de enfatizar la gran fuerza cultural de México que, sin embargo, no se ha manifestado en exposiciones de México en el exterior. También el rescate de algunos bienes arqueológicos de México y de los bienes culturales, que también se venía haciendo desde sexenios anteriores, pero que se ha incrementado ahora y, por supuesto, la defensa del derecho de propiedad intelectual de las comunidades indígenas. Otra es la expansión de consulados en Estados Unidos.

¿Cómo evalúa la actuación de México en crisis como la de Ucrania o la guerra en Israel?

También con contradicciones, pero creo que finalmente en Ucrania cuando salieron los mexicanos, afortunadamente tenemos allá a la embajadora más experimentada en temas de protección de mexicanos en el exterior, entonces pues eso realmente fue muy bueno.

En el tema de los rehenes en Israel es mucho más difícil, porque las negociaciones escapan a las capacidades del gobierno mexicano y no por falta de capacidad, sino que el tema es tan delicado que se está llevando a cabo a través de Qatar, hasta Estados Unidos lo está haciendo así. Creo que ha habido contradicciones y mensajes poco claros en la invasión Rusia- Ucrania, como en el tema del ataque de Hamas que es totalmente condenable y también la respuesta exagerada de Israel que va más allá de la legítima defensa.

Considero que el manejo de crisis no ha sido un desastre, pero tampoco todo lo pulcro que hubiera sido conveniente.

¿La extradición de Tomás Zerón, detenido en Israel, podría interpretarse como un fracaso de la diplomacia mexicana?

No, ese es un tema mucho más complicado, porque no tenemos un tratado de extradición con Israel y eso lo hace más difícil.

Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la otrora Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, que investigó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, de sembrar bolsas de plástico con osamentas en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero. En 2020, se emitió una orden de captura por tortura y desaparición forzada, entre otros delitos, sin embargo, solicitó asilo político en Israel, nación con la que México no tiene tratado de extradición.