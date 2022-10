AMLO niega que Sedena espíe a periodistas con Pegasus

Andrés Manuel López, presidente de México negó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esté espiando a periodistas y activistas con el software malicioso Pegasus, mismo programa que utilizó la administración de su antecesor Enrique Peña Nieto, para intervenir y espiar a opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales que los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Si tienen pruebas, que las presenten”, dijo el mandatario federal este martes en su conferencia de prensa, luego que una reportera lo cuestionó por este hecho.

Ayer se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) de parte de tres personas que cuentan con pruebas forenses de la Universidad de Toronto de que fueron intervenidos sus teléfonos con el Software Pegasus en México. Adicionalmente, la información robada a Sedena por piratas informáticos del grupo Guacamaya, comprueba que Sedena, bajo la administración de AMLO adquirió nuevamente licencias para el uso de Pegasus.

Sin embargo, López Obrador dijo que ha estado leyendo sobre la denuncia que se presentó y dijo que “la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué (hacer esto)”.

El presidente aprovechó para descalificar el trabajo del periodista Ricardo Raphael, una de las personas que presentó la denuncia contra la Sedena por espionaje.

“Estaba yo viendo que uno de ellos que se quejan, es el señor Ricardo Raphael, ¿qué caso tendría espiarlo?, la verdad, él no es un criminal, el es simpatizante del movimiento de derecha y a lo más es un vocero del movimiento conservador”, dijo el presidente.

Además, justificó que el Ejército sólo hace uso de programas informáticos con fines de inteligencia.

“Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo y todos los medios de información”, subrayó.

López Obrador acusó que las asociaciones civiles que denuncian a Sedena por espionaje reciben dinero de Estados Unidos y de partidos políticos opositores, así como de empresarios que antes no pagaban impuestos.

Sin embargo, investigaciones del laboratorio CitizenLab de la Universidad de Toronto hallaron pruebas que desmienten al presidente López Obrador pues por lo menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos fueron infectados en sus comunicaciones con el sistema intrusivo entre 2019 y 2021.

No obstante, López Obrador aseguró que el tema “no tiene importancia porque es mentira” e ironizó al decir “ya voy a empezar a ayudarles como asesor, para decirles por aquí”.

El presidente añadió que sus opositores “están desorientados” y una vez tras otra intentan descalificarlo.

Acusó que todos los medios de información lo atacan y no quieren aceptar que ya hay otra realidad.