AMLO dice que ya se investiga el asesinato de Salvador Llamas

Sobre el asesinato de Salvador Llamas Urbina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el asesinato del consejero de Morena, ocurrido el viernes pasado en un restaurante de Guadalajara, Jalisco, se trató de un ajuste de cuentas, pues “fueron por él”.

“Hoy se trató este tema en el gabinete de Seguridad, yo creo que pronto vamos a dar un informe sobre lo sucedido”, agregó el mandatario.

"Lo que ya se dio a conocer es que él estaba en un restaurante, entraron y lo asesinaron, hubo también el asesinato de uno de sus escoltas y también perdió la vida uno de los presuntos agresores”, recalcó.

“Se están analizando las causas y se está haciendo toda la investigación completa y yo creo que pronto vamos a informar hasta dónde están las investigaciones”

El pasado domingo, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez señaló que no hay duda sobre la participación del crimen organizado en el asesinato y aseguró que no se descarta que la agresión en la Plaza Landmark haya sido dirigida hacia el jefe de gabinete de Puerto Vallarta, Salvador Llamas Urbina.

"No podemos descartar que pueda existir alguna relación con aquellos hechos (...) Necesitamos la respuesta por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para comparar precisamente los indicios que se localizaron en el evento de Zapopan, y entonces estar en condiciones de establecer si existe o no relación entre estos hechos. De entrada no se descarta".

El fiscal también presentó una serie de fotografías en las que se aprecia el desarrollo de la agresión y cómo estuvo orquestado por varios sujetos pertenecientes a la delincuencia organizada.

En una de las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad del restaurante, se aprecia que a las 17:32 horas arriba solo Salvador Llamas y después a las 17:41 ingresan al establecimiento dos de los agresores. Mientras que a las 18:03 ingresa un hombre y una mujer de la mano a la par que sale uno de los agresores vistiendo una playera roja.

Apenas pasan unos minutos cuando ocurre la agresión en contra te Llamas Urbina. En el interior del negocio uno de los agresores cambios vestimentas y a las 18:08 se observa que sale el hombre ingresó junto con la mujer, así como el agresor que había quedado dentro.

Aclaró también que Fernando Muñoz Ortega, jefe de escoltas y ex comisario de Puerto Vallarta, se había quedado afuera del restaurante, pero debido a las detonaciones ingresó, por lo que quedó muerto en el interior. El tercer muerto fue identificado parcialmente como uno de los agresores.

Además en el lugar quedaron lesionados tres escoltas de Salvador Llamas y otro que protegía a una persona que estaba comiendo en el lugar.

Mendez Ruiz señaló que aún no le podría atribuir el caso al Cártel Jalisco Nueva Generación. Igualmente trabajan en la identificación de al menos ocho personas, entre ellas tres agresores, que se encontraban en el restaurante y que estarían involucradas en la agresión.

El funcionario estatal informó que en la zona fueron aseguradas 9 armas largas, 9 armas cortas, así como 84 casquillos de diferentes calibres y cinco vehículos entre ellos uno en el fraccionamiento Country Club. En uno de los vehículos con rótulos de una empresa de seguridad, se localizó una cubeta con ponchallantas, ese automotor se encuentra bajo investigación.

