Yecapixtla, en busca de ser Pueblo Mágico

A pesar de que Yecapixtla no ha conseguido el nombramiento de Pueblo Mágico, el gobierno municipal seguirá buscando tal distinción, informó el alcalde Francisco Erik Sánchez Zavala.

Fue en 2018 cuando no se logró el objetivo de obtener el nombramiento de Pueblo Mágico, pero sí se logró que las cosas cambiaran, consiguiendo la llegada de más turismo, no sólo el sábado y domingo, sino durante toda la semana.

El edil manifestó que Yecapixtla se merece tener este distintivo al ser un punto turístico importante por su gastronomía, su arquitectura, cultura y tradición.

Uno de los factores que influyó para que no se obtuviera el nombramiento de Pueblo Mágico fue la falta de oferta hotelera, “aun cuando seguimos sin ofrecer esa oferta hotelera, tenemos el beneficio que estamos cerca de Cuautla, y eso nos ayuda a nosotros para poder competir por este distintivo”.

Sánchez Zavala informó que fue fechas atrás cuando se abrió por unos pocos días la convocatoria para poder competir para ser Pueblo Mágico, por lo que al ya contar con la propuesta armada se logró meterla a tiempo.

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, y toda una magia que emane de cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico, para lo cual serán consideradas aquellas localidades que cuenten con una población base de 20,000 habitantes.

Yecapixtla cuenta con más de 39 mil habitantes, y a pesar de que en el 2015 y 2018 participó para obtener el reconocimiento de Pueblo Mágico, éste no le fue concedido, debido a que no cumplió con todos los requerimientos estipulados, no le sirvió de mucho ser conocida como la capital mundial de la cecina.

Hoy, este municipio que cuenta con historia, sigue con la intención de poder recibir ese reconocimiento.





