"Volver al naranja, un duro golpe para Cuautla"

Ante la posibilidad de regresar al color naranja del semáforo epidemiológico, lo que representaría un duro golpe para la economía, han sido los regidores quienes han hecho un llamado enérgico a los ciudadanos para no bajar la guardia y seguir extremando medidas sanitarias.

Con mil 055 casos confirmados de Covid-19, Cuautla se sigue posicionando en el segundo lugar en el estado con más contagios, incluso durante la pandemia ha ocupado el primer lugar en contagios por cada 100 mil habitantes, siendo principalmente por el incremento en la movilidad urbana.

Lamentablemente esto se debe a que aún hay gente que no toma las medidas requeridas para cuidarse, de ello que haya sido el regidor Luis Guerra Gutiérrez quien dijo que es necesario hacer este enérgico llamado para que los ciudadanos entiendan que aún no es momento de bajar la guardia.

"Hacemos ese llamado a los ciudadanos a que sigan extremando precauciones, a que no dejen de usar sus cubrebocas y que no salgan si no es necesario, ya que si los casos se siguen incrementado corremos el riesgo de regresar a semáforo naranja".

El concejal recordó que en Cuautla se han implementado acciones para hacer frente al virus Sars Cov 2, como son los operativos donde participan diversas direcciones municipales y a través de los cuales se exhorta a la población a atender las recomendaciones de salud, como el uso de cubrebocas.

"Estamos exhortando a la población a acatar las recomendaciones sanitarias y de esta manera evitar incremento en el número de personas contagiadas por Covid-19".

En cuanto a si pudiera haber sanciones por no portar el cubrebocas, Guerra Gutiérrez dijo que es importante tomar cartas en el asunto, por lo que esperan que el Comité de Salud municipal presente la propuesta.