[VIDEO] Piden empleo despedidos por la contingencia

Despedidos de varios comercios y empresas protestaron en el centro de Cuernavaca para solicitar al gobierno estatal y federal, generar mejores condiciones en materia económica, porque como los afectados de la pandemia, hoy no tienen un ingreso para ayudar a sus familias y no existe ninguna instancia o programa que pueda auxiliarlos en una etapa como esta. En una acción inédita, los llamados “despedidos” reclamaron que las entidades gubernamentales no les dan soluciones para continuar a pesar de la emergencia en salud.

Ismael Patricio Espiridión, integrante del Comité de Dirección del Frente de Trabajadores en Lucha, comentó que se han unido en función de una situación lamentable que enfrentan como seres humanos, que se han quedado sin un medio de sustento para vivir en medio de la pandemia.

A muchos les han cortado el agua o la luz, o los servicios básicos, y la autoridad no hace nada, porque resultaron despedidos de sus empleos antes de la pandemia; “exigimos al gobierno que genere condiciones para la gente afectada, en los dos ámbitos, tanto la Secretaria del Trabajo que tienen las posibilidades de garantizar estas condiciones, e incluso es su obligación, establecido en la constitución, porque nosotros no tuvimos garantizado el trabajo y hoy cómo vamos a ser responsables de nuestras familias”.

