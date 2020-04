[VIDEO] Cuidadores de casas siguen trabajando en Cuernavaca

En México y el mundo la pandemia por el coronavirus ha frenado la vida diaria; sin embargo, muchos mexicanos no pueden darse el lujo de no trabajar, tal es el caso de los cuidadores de casas, quienes al no poder dejar la residencias solas toman medidas personales para evitar contagiarse. Algunos tienen suerte de que sus jefes los dejen resguardarse, mientras que otros laboran en medio de la contigencia.

Al presentarse los primeros casos de coronavirus en México, las autoridades sanitarias informaron de inmediato y tras recopilar información de otras naciones que la población más vulnerable son los adultos mayores.

Consideran su oficio no representa ningún riesgo a su salud

Luego de anunciar la fase 2 de propagación, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que este sector será prioridad en el plan de gobierno, por lo cual firmo un decreto para que tanto el sector público como el privado otorguen permisos con goce de sueldo y prestaciones a los adultos mayores durante lo que dure la contingencia.

No obstante, en Morelos no todos han dejado de trabajar, como ejemplo los cuidadores de casas, que en su gran mayoría llegar a ser adultos mayores y hasta parejas de personas grandes que se dedican no solo a resguardar el lugar sino también hacer diferentes labores.

A Pedro Martínez sus patrones sólo le dijeron que se cuidara, evitara el contacto con la gente y no saliera de la residencia. Él señor lleva 25 años cuidando una quinta en la capital del estado; sin embargo, no considera sea algo grave el seguir trabajando, puesto que su oficio no es de alto riesgo frente a la pandemia del coronavirus.

“El pago nos lo envían por depósito entonces no tenemos un problema. No has dicho que utilicemos el cubrebocas, y no salgamos, por eso ellos no vendrán. No tenemos un riesgo porque estamos en la casa pero nosotros tenemos que adquirir los productos sanitarios”, expresó.

Por su lado, Silvia Flores, quien cuida también la quinta desde hace 13 años, afirmó que sus jefes los han conminado a tener todos los cuidados posibles aunque una realidad es que debe seguir trabajando, pero no le pesa porque vive cerca y además mantiene las restricciones necesarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determino que los mayores de 60 son la población de riesgo.

Sin embargo, existen casos donde acatando las instrucciones de las autoridades sanitarias mandaron a descansar a su personal y hasta les aumentaron el salario para que puedan sobrevivir a la contigencia.

Roberto Redondo refirió que en la quinta de su pertenencia los seis adultos mayores se fueron a descansar no sólo con la garantía de gozar de su salario sino también con un incremento del 20 por ciento en el mismo.

Querían seguir trabajando porque me comentaron que en casa se sienten inútiles pero los enviamos a sus casas.

Está decisión en sí, confirmó, afecta la operatividad de las actividades esenciales en la quinta, subrayando que sí bien se dice “los personas no son indispensables”, en este caso sí.

Tras más de un mes de anunciarse el primer caso de coronavirus en México, el Gobierno Federal ha dado a conocer que el promedio de edad de los fallecidos por este nuevo virus es de 56 años, siendo los mayores de 65, quienes mayormente han fallecido.