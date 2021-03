Vacunación cubrirá al 70% de los adultos mayores

Al final de esta jornada de 95 mil 560 vacunas AstraZeneca se espera tener vacunados a más de 200 mil morelenses, aseguró el delegado federal del programa de vacunación en Morelos, José Ángel Van Dick Puga, quien reconoce que la población objetivo de esta campaña el 70 por ciento de los adultos mayores.

En su gira de trabajo para verificar la campaña de vacunación en Jojutla, Van Dick Puga, delegado del IMSS en Morelos reveló que la vacuna que se aplicará esta semana es AstraZeneca, la primera dosis se aplicará el 30 y 31 de Marzo en 10 municipios de la entidad, entre esos a tres de la zona sur como Jojutla, Tlaquiltenango y Zacatepec.

Durante una jornada de dos días se pretenden aplicar la vacuna a 4 mil 512 adultos mayores de Zacatepec; en Tlaquiltenango a 3 mil 703 personas; y en Jojutla uno de los municipios con mayor población se destinaron 6 mil 955 dosis, los centros de vacunación cerrarán entre las 16:00 y 17:00 horas, y reanudarán actividades el miércoles a las 8:oo horas, para terminar cerca del mediodía.

Sobre la campaña en otros municipios señaló en Puente de Ixtla arribaron vecinos de otros municipios, aseveró que en Puente de Ixtla prácticamente se vacuno al 100 por ciento de la población de adultos mayores, “y ya vamos por la segunda dosis”, dijo sin citar fecha. En el caso de Jiutepec se habían destinado 22 mil 12 vacunas, para el 80 por ciento de la población, pero por su cercanía con Cuernavaca, además de que mucha gente tiene doble domicilio, reconoce “fuimos rebasados y aplicamos 29 mil vacunas”.

Para Van Dick Puga, Morelos es un estado altamente turístico y mucha gente tiene doble domicilio, tenemos población flotante, con la pandemia mucha gente se vino a vivir a Cuernavaca, utiliza su casa de fin de semana para pasar la pandemia.

De las dosis que se han aplicado hasta la fecha, en las tres jornadas de vacunación dio a conocer que llevan 126 mil morelenses vacunados y ""ahí vamos a terminar, y se espera que al final de la próxima semana se lleguen a 200 mil morelenses vacunados. Dijo que al cierre de la semana pasada se tenían vacunadas a 121 mil personas.

Vacunas para 95 mil 560 adultos mayores

Para esta jornada se cuentan con 95 mil 560 vacunas, por lo que con seguridad se rebasarán los 200 mil, solo espera que la dotación para Cuernavaca sea suficiente para que al final de marzo y los primeros días de abril se tenga una cobertura arriba del 75 por ciento de la población objetivo.

Sobre los criterios para el destino de las vacunas dejó claro “es epidemiológico de incidencia del número de contagios y número de funciones y un factor muy importante es la disponibilidad de vacunas, el municipio de mayor número de incidencias y contagios es Cuernavaca y la zona conurbana, pero no podíamos vacunar, porque no tenemos la cantidad de vacunas, no se podían llevar solo 5 mil o 6 mil” dijo al reconocer que se llevó a otros municipios con mayor índice de mortalidad pero insistió que los criterios que se toman son “epidemiológicos y de disponibilidad de vacuna”.

Rechazó que se estén teniendo criterios con intereses políticos, tras las quejas y las irregularidades que han denunciado: “yo no soy del estado, yo soy de otro estado, así que no tengo ni un interés, yo soy un profesional de la salud y mis decisiones son saludistas, vengo a aplicar políticas de salud, no vengo hacer política con la salud”, manifestó tajante el responsable de la vacunación contra el Covid en Morelos, al plantear que las decisiones se consultan con un grupo de profesionales, como el Secretario de Salud del Estado, el Delegado de Bienestar, el delegado del ISSSTE, la Sedena y la Guardia Nacional, en suma son 6 instituciones al servicio del Estado de Morelos y es el mismo modelo para todo el país.

Sobre la capacidad del personal que tienen para estas campañas, advirtió que si tienen que cerrar servicio, lo cierran, "porque disponemos del personal que sea necesario, lo mismo pasa con las demás instituciones, la vacunación es un programa de prioridad nacional y la orden que me dio el Director del IMSS cuando le designó para este encomienda fue: <usted ha sido designado para esa responsabilidad y esa es su prioridad, por eso andamos en todo el estado, no desatiendo mi labor del instituto, pero me dieron una orden y esa es la que tengo que atender>”.

Sobre los objetivos inmediatos está que con más de 125 mil morelenses vacunados se disminuya el riesgo de toda la población de enfermarse, de agravarse o morir, y con ello la saturación hospitalaria y sobre todo las lamentables muertes. La etapa de vacunación de los adultos mayores termina el 30 de abril.

Aclaró se han hecho excepciones en la campaña, como dar prioridad a vacunar a los adultos mayores discapacitados, en sillas de rueda, con andaderas. Se han ido a los asilos a vacunar, y aunque por falta de personal no se lleva la vacuna hasta domicilio, si se acercan con un adulto mayor en condición delicada se le vacuna.

Sobre las limitaciones en los módulos que se autorizaron para municipios con mayor población como Jojutla, aclaró que esto se debe a que simultáneamente se está vacunando en 10 municipios, “tenemos 10 frentes y otros más” pero además un factor importante, viene por orden ejecutiva dado el valor que tiene la vacuna, son trasladados y resguardados por la Sedena y la Guardia Nacional.

Fase actual de vacunación podría concluir en abril: Anaya Rojas

A la velocidad con que inició esta fase de vacunación, la población mayor de 60 años podría estar concluyendo en la segunda semana de abril, de acuerdo al delegado federal Raúl Anaya Rojas; e iniciar en mayo con la población menor de 60 años.

En un primer balance sobre el Programa Nacional de Vacunación implementado desde enero pasado en Morelos, el responsable de la logística explicó que el cierto descontrol que se ha dado en algunos de los municipios se debe a la “desesperación” de las personas para ser vacunados a diferencia de otros biológicos que ya se aplican en el país

Reiteró el llamado a que la población tenga paciencia pues la vacuna llegará a todos “en el caso del personal médico ya se han aplicado 26 mil dosis entre la primera y segunda dosis; había un retraso a nivel mundial pero ya están llegando con un flujo más ágil”.