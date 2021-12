Va Juan Ángel Flores por gobierno de realidades

El auditorio municipal Juan Antonio Tlaxcoapan fue declarado como sede para la toma de protesta del gobierno municipal de Jojutla del periodo 2022-2024, que presidirá Juan Ángel Flores Bustamante, acompañado de la síndica Amada Martínez Morán, así como los regidores y regidoras: Simri Brayan Grimaldo Tobar, Mirza Berenice Suárez Maldonado, Alberto Salgado Pérez, María Patricia Luna Domínguez y Reyes Bruno Oliveros

En un auditorio en donde se dieron cita representantes de los diferentes sectores de la sociedad, líderes sociales y representantes de los tres Poderes del Estado, senadores, diputados locales y federales, ayudantes, comisariados ejidales y una nutrida participación de la población que con cartulinas felicitaban a Juan Ángel Flores Bustamante.

Cada uno de los integrantes de cabildo en su mensaje expuso su posición y se pronunciaron por trabajar a favor de Jojutla. El regidor Alberto Salgado incluso advirtió que no será una oposición pero denunciará cuando sea necesario; Reyes Bruno también manifestó que no será palero pero las síndica y las regidoras llamaron a la unidad a sumarse para servir y sacar adelante juntos al municipio de Jojutla.

En su mensaje, Juan Ángel Flores Bustamante, luego de agradecer a su actual cabildo, a quien debe todo lo logrado a lo largo de estos tres años, también reconoció a los invitados y a su familia que lo acompañan en este nuevo reto para servir al municipio de Jojutla.

Y se dirigió a los integrantes de su próximo cabildo para decirles: “Primero Dios, en tres años estaremos entregando buenas cuentas, porque ya fuimos calificados una vez con más del 50% de la votación de este querido pueblo de Jojutla, hoy no vengan a juzgar.

"Te digo con cariño -dijo a uno de los regidores-, tenemos un gran maestro que es Andrés Manuel López Obrador, que también está calificado todos los días por los diferentes encuestas, que no son pagadas por el gobierno, porque no es un gobierno de paleros, es un gobierno de realidades y de oportunidades para nuestro país que ha marcado la diferencia con otros por la sensibilidad social, la responsabilidad social, el hecho de preocuparse por los que menos tienen, primero los pobres, hoy es una realidad", expresó el alcalde Juan Ángel Flores.

Y retomo varias etapas de la triste historia de México, del Gobierno de López Portillo, del periodo del sismo del 85 y de la crisis del 94 y el efecto tequila, dijo para cuestionar donde están esos niños de la crisis, por los que nadie vio, que vivieron violencia en su primera infancia, y esos traumas tuvieron consecuencias, esos momentos tan terribles, ¿quién se preocupó por ese niño violentado, de esa pequeñita que veía como le pegaban a su mamá, dónde estaban esas voces? hoy tenemos delincuencia y no vamos a terminarla si no cambiamos la forma de gobernar, si no generamos realmente políticas públicas en beneficio de los que menos tienen”. “Y por eso les digo que nuestro gobierno estará enfocado principalmente en la primera infancia en los niños de 0 a 8 años.

, y como muestra dijo que en Jojutla se ha disminución en más del 50% de homicidios, en 3 años no ha habido secuestros ni feminicidios, y seguirá siendo un gobierno empático con el dolor de la gente, con el sufrimiento de las personas y seguirá trabajando al lado del gobernador Cuauhtémoc Blanco, porque en Jojutla si ha funcionado en mando coordinado, porque se ha trabajado con responsabilidad, no ha sido fácil y el reto hablamos de una ciudad destruida, hoy es ejemplo de buen gobierno que va cada vez va creciendo más y avanzando.