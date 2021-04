UAEM volverá a clases presenciales hasta que Morelos este en semáforo verde

Se han registrado por lo menos 30 decesos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en lo que va de la pandemia, revela Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, esto al reafirmar que el regreso a clases presenciales será hasta que Morelos este en semáforo verde.

El personal de la UAEM no ha escapado de las consecuencia de la letal pandemia de este siglo, reconoció la funcionaria, fundadora y exdirectora de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, al dar a conocer que son aproximadamente 30 de sus compañeros y compañeras los que han fallecido a consecuencia de la Covid-19, además de familiares, “les hemos exhortado a toda la comunidad universitaria que se cuiden, que se queden en casa”

Destacó que todas las plazas vacantes se revisan de acuerdo al contrato colectivo del sindicato académico o administrativo, el personal tiene su seguro y lo relacionado a su pago de marcha como parte de las prestaciones para los deudos.

Reconoció que no han dejado de trabajar con actividades académicas a distancia, y con la disposición de colaborar con las autoridades federales y estatales la UAEM abrió sus puertas para ser sede del Programa Nacional de Vacunación, “hemos tenido de manera muy exitosa la vacunación, la universidad fue sede de la vacunación en esta primera etapa, lunes martes y miércoles se recibieron a los adultos mayores y en 20 días se espera la siguiente etapa”.

Dejó en claro que no van a reanudar actividades presenciales hasta que se estén semáforo verde, aunque a consecuencia de la pandemia bajo la población escolar, ya que en muchas ocasiones los alumnos no tienen los recursos: “se les ha exhortado a los académicos y a los directores que le den seguimiento a cada uno de los alumnos para que se les dé el acompañamiento debido, algunos centros de cómputo de unidades académicas se han estado abriendo para que los alumnos que no tengan ese espacio puedan acudir y recibir sus clases en línea, y de otra manera se están dando otros apoyos como becas con la federación de estudiantes.