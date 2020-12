Turismo de romance, un salvavidas

De acuerdo con el director general de Hoteles Radisson Cuernavaca, Donaciano Hernández, es necesario buscar junto con las autoridades de Turismo estatal alternativas para incentivar los que, asegura, son los dos sementos de mercado más importante que tiene Morelos: el turismo de romance y el de congresos y convenciones.

Destacó que han solicitado a las autoridades agregar que con la pandemia ha comenzado a regresar el turismo de descanso, por lo que es necesario incentivarlo.

Reconoció que al igual que todas las empresas hoteleras, Radisson se ha visto afectado con la contingencia sanitaria, sin embargo, enfatizó: "Nosotros no cerramos, no hicimos ningún despido de gente, nos mantuvimos con nuestra plantilla laboral y al contrario queremos fortalecer la presencia de la marca". Insistió que no sólo la hotelería, sino todas las empresas dedicadas a ofrecer servicios dentro de la cadena del turismo en el estado están sufriendo las consecuencias de la contingencia sanitaria y económica.

Donaciano Hernández señaló que definitivamente el hecho de no poder realizar todas sus actividades a un cien por ciento los imposibilita a poder cumplir las metas que como empresas habían planeado, por lo que lo que estamos haciendo es sobrevivir pensando que en el 2021 que ya está la vuelta sea mejor.

Resaltó además que afortunadamente por la cercanía que Morelos tiene con la Ciudad de México se busca que en coordinación y apoyo de las autoridades estatales de turismo el trabajar para recuperar algo del turismo deliciur o de descanso que empieza llegar al estado, de ahí importancia de mantenerlo y hacer que crezca en el futuro, demandó el director general de Hoteles Radisson en la entidad.