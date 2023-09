Tromba del 15 causó daños menores en Cuernavaca, Jiutepec y Temixco

La noche mexicana tuvo complicaciones ante la intensa lluvia que se registró en la zona metropolitana de Morelos; hubo apagones, árboles caídos y encharcamientos, informó Víctor Manuel Mercado Salcedo, titular de la Secretaría de Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) en Morelos.

“Cuernavaca, Jiutepec y Temixco fueron los municipios más afectados por las lluvias de anoche, pero tenemos saldo blanco sobre este tema y en torno a las fiestas patrias hasta el momento nos encontramos también en saldo blanco”.

El funcionario afirmó que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana, y vendrán acompañadas de vientos superiores a los 30 kilómetros por hora y tormentas eléctricas.

Ante estas condiciones climatológicas, el titular de Protección Civil recomienda no salir de sus domicilios, "si no tienen nada que hacer en la calle que no salgan y también en caso de presencia una tormenta eléctrica desconectar los aparatos electrónicos”.

Aquellos habitantes que tienen sus viviendas cerca de cuerpos de agua como ríos, barrancas o presas es indispensable atender el llamado de emergencia que las autoridades emitan para resguardar la integridad de sus hogares y familias.

A disposición de los morelenses está el número 911 para atender emergencias, los apagones pueden ser reportados al 071 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).