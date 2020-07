Transportistas siguen viéndose afectados debido a la pandemia

Transportistas señalaron que aunque ya hay mayor movilidad de personas en la región oriente, el gremio no logra recuperarse económicamente, por lo que esperan que la economía pueda recuperarse en breve.

Rodolfo Tizcareño Martínez, presidente de la ruta 13 Oaxtepec, informó que aún los transportistas se siguen viendo afectados por los problemas económicos, aunque ya hay una mayor movilidad de personas la economía para el gremio no se ha alcanzado a reponer.

Señaló que hay muchas personas que no salen de sus hogares, además de que no hay clases y muchas empresas siguen sin laborar, lo que afecta de manera importante al gremio.

“Estamos en el pico más alto de la pandemia, pero bueno las autoridades han dado ese permiso, te diré que aunque hay gente no hay solvencia económica, por lo que no hay personas que se suban a las camionetas, no está funcionando como debe de funcionar”.

Señaló que el trasporte disminuyó del 40 y 45 por ciento en usuarios, lo que no les permite reponerse, por lo que el entrevistado exhortó a la población que utiliza el transporte público a que lo hagan con el cubrebocas.