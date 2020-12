Tractocamiones varados por bloqueo en la autopista Siglo XXI

Se trata de 19 propietarios de tierras en el municipio de Tlaquiltenango que fueron afectados por la construcción pista Siglo XXI, y que no han sido tomados en cuenta para los pagos de daños y afectaciones.

Pero además se dicen cansados de firmar convenios tener acuerdos que no se cumplen, advierten que a dos años del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en Estado de Morelos, no ha tenido ni un acercamiento con los afectados y le siguen dando atole con el dedo. Dónde está el bloqueo no hay señal de punto donde se encuentran manifestándose.