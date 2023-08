Bloqueo de taxistas provoca caos vial en Cuernavaca

Taxistas de la zona metropolitana cumplieron sus amenazas y provocaron caos en el municipio de Cuernavaca, este 01 de agosto bloquearon la Avenida Morelos Sur a la altura de la secundaria número cuatro en el poblado de Chipitlán, así como la Avenida Plan de Ayala a la altura de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Las y los trabajadores del volante reclamaron a la dependencia estatal el alto costo de los gafetes de identificación que les obligaron a adquirir por aproximadamente dos mil pesos. Además de exigir piso parejo con las aplicaciones de servicios de viaje Didi y Uber.

Alrededor de las 09:00 horas, un grupo de taxistas se reunió afuera del tianguis de Temixco y minutos después hicieron lo propio agremiados al sitio del mercado “Adolfo López Mateos”, quienes se reunieron a la altura de la glorieta de “Los Caballitos”.

Fueron estos últimos quienes pasadas las 10:00 horas se fueron en caravana a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), para comenzar a bloquear la vialidad.

Los cortes de circulación comenzaron desde El Vergel en dirección a Jiutepec y a la altura de la glorieta de La Luna, en dirección al mercado López Mateos.

“Como no nos hacen caso tuvimos que juntarnos para protestar por el cobro del gafete y tampoco estamos de acuerdo aplicaciones de Didi y Uber porque también queremos que se regulen porque no ellos no pagan impuestos y nosotros sí”, externó uno de los protestantes quien prefirió guardar su identidad.

Este martes comenzaron a reunirse a la altura del tianguis de Temixco para definir que acciones realizarán y no descartan bloqueos en vialidades de Cuernavaca

Posteriormente, al no llegar a un acuerdo pasadas las 12:00 horas otro grupo de taxistas bloqueó ambos sentidos la Avenida Morelos justo afuera de la secundaria número cuatro en el poblado de Chipitlán, para exigir que se elimine el gafete o que tenga un precio accesible.

Vialidades como Boulevar Juárez esquina con Avenida Morelos, Palmira, Teopanzolco y Cuauhtémoc registraron una carga vehicular importantes. Las personas tuvieron que caminar un poco más llegar a sus destinos, puesto que las unidades de transporte público eran desviadas.