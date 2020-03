Suspenden autoridades el tianguis de Temixco

Este lunes la explanada del Tianguis de Temixco lució vacía, los comerciantes aceptaron no instalarse como parte de las medidas de prevención, sin embargo, aún no se sabe qué pasará los próximos días.





El miércoles de la semana pasada se reunieron líderes del tianguis con la alcaldesa de Temixco Jazmín Solano López, quien les dijo que por instrucciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias estatales y federales no podía existir la congregación de masas.





Ricardo Morales uno de los líderes comerciantes, informó tras dicha reunión que aceptaban no colocarse únicamente este 30 de marzo, y así fue, con una manta colocada en le puente peatonal de la zona, lo anunciaron.





Los comerciantes de la explanada cumplieron el acuerdo establecido con las autoridades de no instalarse, sin embargo, un grupo de ambulantes, los cuales cada lunes se instalan en la periferia, se colocaron este lunes en calles aledañas.





Los comerciantes ambulantes lo hicieron bajo el argumento de que es su única fuente de ingresos, viven al día y no pueden parar, si no no comen sus familias.





Por su parte Gabino Ávila Gálvez, titular de la Coordinación General de Salud del municipio de Temixco informó que la semana pasada se tomó la decisión de suspender actividades masivas del Ayuntamiento, así como tampoco la autorización de los mismos.





Además se ordenó el cierre de balnearios, así como suspender actividades religiosas de cualquier culto o religión, y que este lunes 30 de marzo no se instalará el Tianguis de Temixco.





Respecto a sí lo próximo lunes se dejará instalar el tianguis, Gabino Ávila indicó que se está evaluando con los comerciantes; “es difícil por la cuestión económica, se va A ir valorando”.





Finalmente, indicó que la instrucción por parte de la federación y el estado es que solo no pueden existir concentración masiva de personas.