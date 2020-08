Son omisos con la capital Ejecutivo y Congreso

Al acompañar al presidente municipal, Antonio Villalobos, la diputada del Partido del Trabajo (PT), en el Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, lamentó que tanto el alcalde como el cabildo se encuentre sin el apoyo de ningún otro poder del estado, pues aceptó que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo han dado muestras de respaldo hacia la capital morelense.

“La situación que vive el presidente y su cabildo no es fácil, no tienen apoyo de ninguna parte, en el Congreso del estado no hemos podido apoyar como hubiésemos querido porque nos falta la suma de esfuerzos para entender que Cuernavaca es la capital y una ciudad muy importante para el estado de Morelos y hemos fallado al municipio; de igual manera el Poder Ejecutivo no ha apoyado como debería apoyar a la capital así que están solos pero sé que están haciendo lo mejor posible”.

“Si voy a tener que se sacrificado, que sea por el bien de Cuernavaca, porque Cuernavaca lo vale”, así se expresó el alcalde Antonio Villalobos Adán, durante un acto público en el que entregó uniformes, equipo de comunicación, motos y camionetas al personal de la Seguridad Pública Cuernavaca (SSP) con una inversión de más de 10 millones de pesos por concepto del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Ahí, el alcalde confirmó que continúa el fuego político contra él, pero éste no será un obstáculo ni una justificación para seguir trabajando y recorriendo las calles de la ciudad gobernada sin ningún apoyo por parte de otros niveles de gobierno.

“Cuántos actores políticos no quieren ocupar la silla que hoy me toca ocupar, cuántos quieren denostar y quitar de en medio al presidente olvidándose de Cuernavaca, inclusive de aquel compromiso de velar por la ciudad y faltando a las instituciones que lo llevaron al poder, mejor que entreguen cuentas, que entreguen pruebas”.

Antes de dar el banderazo de salida de los vehículos que fueron asignados al personal de Seguridad Pública, el edil capitalino reconoció que junto a su cabildo analizan si continúan bajo el Convenio de Mando Coordinado, pues los resultados han sido poco alentadores.

“Es lo que se analiza en el municipio, precisamente los resultados, porque hemos estado viendo brotes de actos delictivos que ya no ocurrían en Cuernavaca, como es robo a casa habitación, comercios; no han bajado los índices y se tendrá que hacer una valoración, porque incluso se han presentado hechos en lugares que se pensaban como sagrados como es el caso de los panteones que se vieron trastocados”.

Villalobos reconoció que en el tema de la seguridad se le está quedando a deber a la ciudadanía, "vemos en su lugar, un choque fuerte contra el presidente y creo que debería de haber una inversión de manera correcta para atender el tema de la seguridad”.

Finalmente, en el encuentro con los medios de comunicación el presidente municipal mencionó que el movimiento que recién se realizó en el Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC), en donde salió Jaime Tapia y en su lugar fue designada Yareli Jaimes García, fue para evitar cualquier acto de confrontación que se pudo haber dado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con quien el municipio adeuda todavía 190 millones de pesos por deudas de anteriores administraciones.

