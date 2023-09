Situación en el Congreso podría frenar licencia del Gobernador

La licencia para dejar el cargo que pretende solicitar el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo podría estar en riesgo dada la situación de disputa que mantiene con el Congreso del Estado, por lo cual insiste en que esperará los tiempos para realizar la petición en búsqueda de la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México.



Luego de realizar el izamiento de bandera durante la ceremonia del 16 de septiembre por el 213 aniversario del inicio de la independencia de México, el mandatario externó que aún no hay fecha para que realice el trámite correspondiente ante el Poder Legislativo.



“Estamos viendo cómo está la situación si podemos pedir licencia porque bueno tu sabes todo lo que está pasando ahí en el Congreso, que es una situación complicada y difícil”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Blanco Bravo, fue cuestionado por los medios de comunicación sobre si fue su último grito de Independencia el celebrado durante la noche del viernes 15 de septiembre del 2023.



“Sí (pudo ser el último), pero todavía no sabemos, vamos a esperar… la verdad es que estoy muy feliz, muy contento y agradecido con todos los morelenses por el apoyo que siempre me han brindado y que vamos seguir trabajando hasta que me vaya”, contestó.



De igual forma, sobre la situación de seguridad en el estado y los criminales que faltan por detener, antes de terminar con su mandato, señaló que aún faltan dos muy importantes cabecillas por asegurar.

“Nos faltan algunos personajes y los vamos a detener porque esa es la gente que le está haciendo daño al estado, hay dos que son los objetivos no te puedo dar los nombres, pero es como les dije se esconden están aquí un rato y luego de se mueven a Querétaro o Puebla a otros los hemos detenido en Mazatlán”, externó.



Por último se dijo agradecido con los morelenses que en todo momento le acompañaron en el grito de independencia, a pesar de la fuerte lluvia que cayó.