"Sin resultados, la Guardia Nacional en Morelos"

A un año de servicio de la Guardia Nacional en México, en la entidad no se han visto resultados, lo que ha propiciado que los morelenses implementen sus medidas propias de seguridad, afirmó la diputada panista Dalila Morales Sandoval.

Pocos meses después de asumir la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador creó la figura de la Guardia Nacional, punto fundamental en su mandato para reducir la violencia apuntando principalmente a grupos delictivos organizados.

Sin embargo, a nivel local los delitos de alto impacto siguen al orden del día, ubicando a Morelos en las cinco entidades federativas donde se comete el 58.8 por ciento de los secuestros en el país, de acuerdo con la organización Alto al Secuestro; añadiéndose a la incidencia delictiva el homicidio doloso y feminicidios.

Morales Sandoval resaltó que la falta de resultados se refleja en las colonias del Estado donde los mismos colonos se cuidan entre ellos, ya sea instalando mantas de vecino vigilante o implementando rondines de vigilancia, es decir, toman la seguridad en sus manos, “hoy la seguridad no se esta viendo y eso es grave”.

“Desde mi particular punto de vista, la Guardia Nacional no está generando un bien. Me queda claro que el tema de más policías en la calle no es lo que define mayor seguridad, lo que debemos generar son nuevas sociedades y eso se plasma desde la familia, parte básica donde se centra el tema de la inseguridad”, afirmó.

Actualmente los morelenses, dijo, se quejan de varios temas pero principalmente de la escasez de insumos para el rubro de salud, “que es muy grave”, en especial los tratamientos para niños de cáncer; la falta de incentivos y generación de condiciones para que los ciudadanos salgan adelante de la crisis sanitaria; y por supuesto, la inseguridad que sigue imperando en Morelos, desde extorsión hasta robo a casa habitación.

