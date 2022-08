Sin certeza laboral, telefonistas celebran su 72 aniversario

Roxana Montes Pérez, secretaria general del Sindicato de de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), indicó que los festejos por parte de los compañeros no faltaron aunque fueron mucho más sencillos en comparación con años anteriores y con un poco de incertidumbre.

“Los festejos que se habían llevado no hay, se cancelaron por el tema de la huelga y otros tantos por el tema de la pandemia, son circunstancias que vinieron a mermar los festejos y no por ello dejamos de celebrar que estamos cumpliendo estos 72 años de lucha sindical”.

Aceptó que se habían programado varios eventos como en la plaza de toros, eventos artísticos, culturales y celebraciones al interior de cada sección, pero orgullosos los telefonistas no pasan desapercibido su día.

“Si festejamos porque para nosotros es un logro ser telefonistas, estar aquí, mantenernos presentes atendiendo a nuestros clientes, ese es el festejo”.

Asegura que el mejor regalo por recibir, en los 72 años de servicio, sería la claridad del rumbo de la empresa y sus derechos laborales.

“Esperamos que en algún momento del camino podamos ya celebrar el éxito más que nada la lucha sindical que tenemos ahorita”.

El aniversario es por la fundación del STRM en 1881 y a su vez también el nacimiento de Teléfonos de México (Telmex), esta no es la primera vez que Telmex atraviesa un conflicto con su personal que llega al estallamiento de una huelga, el primer desencuentro fue en 1985 y el segundo en este 2022.

El motivo del deterioro laboral entre los empleados y la empresa se debe a temas jubilatorios y la ocupación de más de mil 942 vacantes.

La lideresa informó que la mesa técnica para atender estos asuntos ya se conformó y se autorizó mediante el proceso democrático, que es el voto libre y secreto.

La situación no pinta nada bien

“Desde el 22 de julio se iniciaron las negociaciones y a partir de esa fecha son 20 días como límite para brindar una solución”, pero refiere que aún no se tiene información sobre los avances pero por lo menos uno de los puntos no se ha respetado como el no descontarle al personal las ausencias derivadas de la lucha sindical, pues no se llevaron a efecto por parte de la empresa.

Advierte que en caso de que el 10 de agosto no se llegue a un acuerdo, la huelga estallará nuevamente.

“Seguimos en la lucha y aunque no es lo que queremos la verdad es que si no nos atienden todos nos vamos a huelga”, puntualizó Roxana.

