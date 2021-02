[Segunda Vuelta] Una buena relación con el autoestima

¿La baja autoestima puede ocasionar un divorcio?, ¿cómo deben de enfrentar el problema de baja autoestima las parejas?, confianza, respeto y mucha comunicación son parte fundamental para que las parejas puedan enfrentar este bache.

La baja autoestima es la percepción de nosotros mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas, talentosas o simplemente tener un juicio objetivo respecto a quiénes somos. Estas son un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter pero que de manera negativa se enfocan en contra de nuestra persona.

Adriana Rodríguez Flores, psicoterapeuta, explicó que la baja autoestima ya sea en el hombre o en la mujer definitivamente afecta la relación de pareja, pues siempre los pensamientos negativos son más fuertes que los positivos, lo que con el tiempo genera secuelas en las relaciones difíciles de superar.

“La baja autoestima influye mucho en un divorcio, si por alguna situación una persona ya no le gusta, ya no le nace el estar con la otra, los problemas emocionales que podrían terminar hasta en los físico, seguramente comenzaran a afectar la relación “.

La autoestima baja puede generar entre muchas otras acciones que la persona llore todo el tiempo, que no se arregle, que duerma todo el día o no duerma, que coma o que no coma, depresiva , lo que puede empeorar si es que la pareja comienza a alejarse o no esta.

En más de la mitad de los casos de divorcio, son las mujeres las que enfrentan problemas de autoestima.

La entrevistada afirmó que el apoyo incondicional de ambos lados, la confianza y la comunicación son claves para que la baja autoestima no propicie divorcio.

En este sentido aconsejo a las parejas que estén pasando por esta situación acudir a terapia psicológica de manera inmediata, pues además de que así se podrá trabajar para salvar la relación, se podrá trabajar con la autoestima de la persona afectada, siendo este el objetivo principal pues así se podrán incluso salvar la vida a la persona afectada.

Concluyó diciendo que el apoyo en pareja es fundamental para cualquier situación, con comunicación y respeto, dijo, se podrá tener una relación estable y segura.