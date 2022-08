Se pelean partidos por mí: Beto Sánchez

El diputado local Alberto Sánchez Ortega, otrora militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que prácticamente todos los partidos políticos lo han invitado a sumarse a sus filas.

A menos de un mes de haber desertado de las filas “tricolores”, el diputado por el distrito VIII confirmó que ha tenido acercamientos con “prácticamente todos los partidos”.

“Tengo amigos en todos los partidos políticos. Movimiento Ciudadano, Morena, Acción Nacional, PT, con todos he platicado y he tenido ofertas de todos, pero como les digo a mis compañeros: me acabo de divorciar, déjenme disfrutar de mi soltería (sic)”, son las palabras que uso el diputado Alberto Sánchez Ortega para describir las insistentes propuestas que le han realizado partidos políticos.

Precisó que por ahora, su deseo es mantenerse como un diputado sin partido, tal como define la Ley Orgánica a los legisladores que no forman parte de un grupo o fracción parlamentaria.

Aunque sí reconoció que más adelante “veremos si hay la oportunidad de incorporarnos a otro partido, pero de momento me quedo así, como diputado sin partido”.

Lo que sí dejó en claro es que continuará apoyando al llamado bloque de diputados del G-11 en el que se encuentra su excompañero de bancada, el priísta Elisaib Polanco Saldívar.

Tras su renuncia a las filas del PRI, se rumoró que el diputado Alberto Sánchez se encontraba en negociaciones con el Partido Movimiento Ciudadano para sumarse al grupo parlamentario en la Cámara de diputado, “maniobra” que incluso le podría permitir al bloque naranja disputar la Junta Política. Sin embargo, hasta ahora toda ha quedado en rumores.

En los últimos días, el diputado Alberto Sánchez Ortega ha cobrado notoriedad, y no precisamente por su trabajo legislativo, sino que una máquina retroexcavadora con reporte de robo, fue encontrada en un inmueble propiedad del diputado local.

Al verse exhibido, informó que la compra la había realizado su padre en el Estado de México “de buena fe”, término que ya no existe en el Código Penal del Estado de Morelos.

