Se incrementan 18 mil expedientes laborales sin resolver

En los últimos dos años y medio se incrementaron casi 18 mil expedientes laborales sin resolver y que se han acumulado, aseguró Juan Juárez Rivas presidente del Colegio Morelense de Abogados.

Cuestionó el desempeño del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y su gabinete, asegurando que la Secretaría de Salud es un caos, y lo cual agregó se explica por la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, dijo que no tiene justificación el desempeño de la Secretaría de Economía y del Trabajo, “no están cumpliendo su función, no está salvaguardando los derechos humanos de los trabajadores, pero tampoco esta salvaguardando los derechos de los empresarios”.

Dijo no se está dando las condiciones para patrones y trabajadores saquen adelante el estado, “hay muchos despidos, que por cierto no tiene un feliz trámite y un feliz término, en dos años y medio y fracción de gobierno que lleva Cuauhtémoc Blanco tenemos un incremento de casi 18 mil expedientes que no se resuelven, que se han acumulado, imagínense ustedes no hay un vehículo para que se pueda notificar al demandado que esta siendo citado a un tribunal para resolver los conflictos entre el patrón y el trabajador”.

Sin embargo, el abogado resaltó que ciertos funcionarios del Gobierno Estatal cuentan hasta 3 vehículos y escoltas.

“Y lo que sirve y da equilibrio social es el patrón y los trabajadores porque ellos producen la riqueza en el estado tendrán que esperar” , dijo.

Finalmente, Juárez Rivas aseguró que la titular de la secretaría de económica se distrae en otros temas, pero no resuelve los problemas.