Se atrasa la recolección de basura en Miacatlán

Reconoce el presidente municipal de Miacatlán, Francisco León y Vélez Arriaga, que el severo problema y retraso en el servicio de recolección de basura se debe a que las unidades que le entregaron estaban inservibles, en lugar de gasolina tenían agua, pero además las tenían pintadas como vehículos de seguridad pública, situación que pone en riesgo a paramédicos, personal del DIF y de los servicios públicos.

En torno a la queja en las primeras semanas de su administración con el servicio de recolección de basura, advirtió que las unidades se encontraban en pésimas condiciones, tenían problemas o falta de baterías, en lugar de gasolina tenían agua, y todo eso lo podemos comprobar tenemos las evidencias y fotografías y de video para comprobarlo.

“Nos entregaron el parque vehicular en la cancha, pero para retirarlas se tuvo que remolcar tras la entrega, dijo al advertir que hizo el comentario que se fueran a probar las unidades, pero no hubo disposición, ni para recuperación de llaves, no sé dispuso en ese momento, porque sabían las condiciones en las que las que se estaban entregando”.

Se tuvieron que comprar llantas y reparar algunos vehículos ya que se encontraron en pésimas condiciones, pero a la fecha ya se tiene 4 unidades en servicio, trabajando y dando el servicio correspondiente a la población de Miacatlán.

Problemas que consignara dentro de las observaciones de la entrega recepción, ya que la administración de Abel Espín García, no adquirió ni una unidad nueva. Pero no solo eso todos los vehículos, todas las unidades fueron pintados como vehículos para Seguridad Pública, lo que sin duda representa un riesgo para el personal civil del municipio, que pueden confundirlos con policías, cuando no son personas que anden armadas.

Rechazo que estos vehículos, no fueron dados de alta como parte de las unidades de Seguridad Pública, por lo que se entiende que los manejaban y usaban personal civil, poniendo en riesgo al personal del DIF, paramédicos entre otros del servicio público que pueden ser confundidos con elementos del cuerpo de seguridad que son armados.

Por ello, dijo que a la brevedad se estarán pintando los vehículos del ayuntamiento para evitar alguna situación que pusiera en riesgo la integridad de los trabajadores de la comuna de Miacatlán; señaló que también dicha observación la paso a la auditoria de fiscalización.

Los pintaron por fuera pero están destrozados por dentro y van a pedir en las observaciones que investiguen los trabajos cómo fueron facturados, para ver qué empresa tiene que responder por el trabajo o se inicie un procedimiento legal. La entrega fue de manera física y se firmó la entrega–recepción de los mismos, sin embargo, cuando se intentaron mover, algunos se tuvieron que remolcar, pues estaban completamente inservibles.





