Se actuará en Morelos ante Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se actuará en Morelos ante el crecimiento de la pandemia Covid-19.

Con 560 la entidad se ubica ya en el segundo lugar a nivel nacional en incidencia de casos positivos de coronavirus, solo después de la Ciudad de México.

La situación alarma debido a que este 5 de mayo el subsecretario Hugo López-Gatell aclaró que en entidades como Morelos aún no se llega al clímax de la epidemia.

Si usted vive en Tamaulipas, si usted vive en Hidalgo, si usted vive en Veracruz, si usted vive en Yucatán, sepa que entre otras, en Morelos, por ejemplo, sepa que en su entidad federativa, en su estado todavía falta, porque todavía va a existir un periodo epidémico en las distintas ciudades, igual que ocurrirá en varias otras.





Cortesía | Salud federal

Ante este escenario adverso, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se tiene la siguiente etapa para dar atención.

En su conferencia matutina, el presidente recordó que el hecho de que la pandemia haya afectado primero a Europa dio tiempo a México para prepararse.

Tenemos ya dicho que está afectando más el Valle de México… ya tenemos la siguiente etapa que viene creciendo en Morelos, que se va a actuar, en Puebla, Veracruz son las ciudades, los estados donde los especialistas consideran que vienen más casos, pero esto nos ayuda porque ahora estamos reforzando donde más está afectando la pandemia





Se perdió ventaja por ignorar recomendaciones

Este martes, el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú reconoció que la estrategia de “Quédate en Casa” no logró reducir el número de contagios.

De un día a otro se han acumulado 12 defunciones más, haciendo un total de 71 defunciones; como ven la letalidad en nuestro estado al igual que el ascenso de esta curva epidemiológica ya va en muy alto número.

Refirió que prácticamente estaremos igualando al Estado de México y a la Ciudad de México en el pico máximo.

Recordar que llevábamos semana y media de ventaja, pero que gracias a no hacer caso de las indicaciones municipales, estatales y federales de quedarnos en casa y hacer todas las medidas de sana distancia esto no lo hemos podido mitigar aún… Quedarse en casa ya no es una opción, es una obligación moral





Hasta este 5 de mayo los municipios de Cuernavaca y Cuautla concentraban el mayor número de casos confirmados.