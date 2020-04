Saca Cuauhtémoc Blanco tarjeta roja a Gilberto Alcalá

El ex árbitro internacional, Gilberto Alcalá Pineda deja de ser desde hoy secretario de Desarrollo Social del gobierno de Morelos. Tras la reunión de gabinete, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado solicitó su renuncia, el propio funcionario estatal confirmó su salida del gabinete al señalar que no fue una decisión personal porque él quería seguir trabajando, sin embargo la decisión fue tomada por el titular del ejecutivo.

Cabe decir que el ex árbitro internacional sorprendió a todos cuando a la llegada del actual gobernador fue designado en esa responsabilidad sobre todo por su poca experiencia en el tema, pero dada su cercanía y amistad con el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco, fue integrado al gabinete y al final logró algunos avances.

La información de su renuncia fue difundida redes al ser cuestionado el funcionario sobre esas expresiones, confió que la decisión no fue de él, simplemente se le solicito su renuncia, aunque personalmente estaba tranquilo y respetaba la decisión del titular del ejecutivo estatal.

Este día informó entregará la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social a la persona que designe el ejecutivo estatal.

Otra versión que también falta por confirmar es la salida de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) Margarita Galeana Torres quien dentro de los funcionarios es la más nueva del gabinete sin embargo el personal de la funcionaria dijo que hasta hoy la funcionaria estaba al frente, pero mañana podría ocurrir otra cosa.