Redoblan campañas de prevención en Jojutla

No se puede prohibir el libre tránsito, pero se van a seguir sanitizando, y pidiendo a las personas que guarden su sana distancia, refuercen las medidas de higiene y se queden en casa; manifestó, Juan Ángel Flores Bustamante al reconocer la falta de espacios en los hospitales para atender la demanda.

El presidente municipal estuvo presente en la entrega de uniformes reforzados para el personal del Ayuntamiento que trabaja en las jornadas de sanitización, ya que reconoció la necesidad de equipo más resistente, debido a que se están usando diario y en forma constante, en los trabajos de desinfección de las unidades de servicio público que circulan en la región y que llegan a la cabecera municipal de Jojutla.

Asimismo, el alcalde señaló que se están sanitizando los mercados, los cajeros automáticos y espacios públicos, "hasta ahora, de acuerdo con los datos que tenemos, son muy pocos casos en Jojutla y esperemos que esto se detenga, pero depende mucho de la gente, es por su propia salud".

Externó su preocupación por los trabajadores en casas de fines de semana en Tequesquitengo, les hizo un llamado a cuidarse mucho, ya que son los que están más expuestos; "sabemos que el virus se viene contrayendo y se contagia por el contacto de la gente".

“No se puede prohibir el libre tránsito porque el libre tránsito es parte del derecho constitucional y bajo ese esquema, cualquiera puede entrar y salir de la ciudad. Lo que sí se les pide, es que se resguarden, que usen cubre bocas, porque va a ser obligatorio a partir de la fase tres. Deben guardar la sana distancia, cuiden el lavado de manos quédense en casa”.

Asimismo, lamentó que las arcas municipales no tengan ingresos para poder apoyar a la gente que atraviesa por esta crisis financiera; “quisiéramos tener el dinero para ayudarlos, porque no hemos recibido ni un solo apoyo del Gobierno del Estado o Federal y la sanitización a las más de 1000 rutas que hacen base diario en Jojutla, usan recursos municipales, y al final, les tenemos que dar el apoyo y el respaldo porque el virus se puede contagiar y en el hospital general Ernesto Meana sólo se cuenta con tres respiradores para atender casos graves”.

Lamentó el fallecimiento de una señora de Tlaltizapán, que no pudo ser atendida en el Hospital de Zapata, y murió en el trayecto al Hospital de Jojutla. En el ISSSTE de Zapata, le dijeron que no era conveniente porque había ya muchos enfermos, porque podría contagiarse, por lo que no alcanzó a llegar a Jojutla ya que tenía otras complicaciones de la diabetes.

El alcalde Juan Ángel Flores Bustamante hizo entrega de cuatro kits de uniformes a la brigada de la dirección de Salud encargada de los trabajos de sanitización durante esta contingencia sanitaria por el Coronavirus, a fin de que cuenten con las medidas de seguridad durante la realización de sus labores.

“Es necesario reducir el riesgo de la presencia y proliferación del virus, para evitar que en algún momento dado se puedan colapsar los servicios de salud por el número de contagios, donde Jojutla, por su importancia comercial, es uno de los municipios con mayor riesgo”.

Recordó que desde los primeros momentos de la emergencia sanitaria, junto con los integrantes del Cabildo determinaron atender las indicaciones federales de la jornada de sana distancia para la seguridad de la ciudadanía, además se inició con la distribución de gel antibacterial, instalación de filtro para el ingreso de las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento, se distribuyeron trípticos informativos sobre el Coronavirus COVID-19 en las principales zonas comerciales, donde también se instalaron cinco lavamanos semifijos con agua potable y jabón para que la ciudadanía pueda mantener las manos limpias, además de la invitación de quedarse en casa y proteger a los sectores de mayor riesgo como son los adultos mayores, mejores de cinco años, mujeres enfermedades o personas con alguna enfermedad crónico degenerativa.

Aunado a ello, se ha realizado la sanitización permanente de espacios públicos y zonas comerciales, así como del transporte público, a fin de reducir el riesgo de contagio para quienes tienen que hacer uso de estos servicios.