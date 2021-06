Gustavo Urquiza reconoce los desafíos de la educación universitaria a distancia

La partida prematura de estudiantes, docentes y personal administrativo a causa de la Covid-19 es lo que más ha dolido a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante este último año, dijo el rector Gustavo Urquiza Beltrán al rendir su informe de actividades que, por segundo año consecutivo, se realizó de manera virtual.

“En la ya larga lista de personas que han fallecido, cuyos nombres y apellidos respetamos, lamentablemente se encuentran universitarios y familiares, a todos ellos los recordamos con fraternidad y afecto; no podemos seguir hablando de una emergencia sanitaria, estamos en presencia de la más severa crisis de salud pública de la que tenga memoria nuestra generación”.

En su tercer informe de labores, Urquiza Beltrán reconoció que ante los grandes desafíos que significó la implementación de un sistema de aprendizaje virtual la máxima casa de estudios estuvo a punto de desistir, pero fue la solidaridad y el compromiso de la comunidad lo que les impulsó a seguir.

“Durante el año 2020 los universitarios nos enfrentamos a desafíos que parecían insuperables; en algún momento se corrió el riesgo de interrumpir de manera indefinida los procesos de enseñanza-aprendizaje, los programas de investigación, así como los programas de difusión de la cultura, las artes, las humanidades y el deporte en nuestra universidad”.

A partir de ahí la universidad implementó cursos de capacitación con docentes, se buscaron alternativas con el fin de establecer la comunicación con los estudiantes para quienes, acepta, muchos tuvieron que tomar clases desde redes públicas.

“Cuarenta mil 826 estudiantes: 11 mil 105 de bachillerato, 28 mil 466 de licenciatura, y mil 255 de posgrado y un ahorro de 74.4 millones de pesos”, fue parte del informe dado a conocer este lunes por las autoridades de la UAEM.

En entrevista para El Sol de Cuernavaca el rector Gustavo Urquiza Beltrán detalló que muy a pesar de toda la universidad se encuentra en mejores condiciones de las que se tenían al llegar al cargo “se tenía un déficit de mil 600 millones de pesos, actualmente es de 600 a 700 millones de pesos en términos generales, pero este déficit es estructural dado que no se ha reconocido la matrícula del nivel bachillerato”.

Atender la crisis financiera ha sido prioridad para su administración, además de sostener la calidad educativa por medio de la innovación, la tecnología que la posiciona entre las mejores universidades a nivel país pese a haber sido un año “sui generis”.

“En un inicio de este 2020 no estábamos preparados con la modalidad a distancia, en primero no sabíamos que se iba a prolongar tanto la pandemia, y otra que el personal no había utilizado estas herramientas, pero la solidaridad nos impulsó a seguir con el plan educativo”. El cierre de año será complicado, nuevamente, y este “rescate” anual ascenderá a los 350 millones de pesos pues se requerirá “para pagar aguinaldos, seguro social, Infonavit y otras prestaciones, el presupuesto deficitario nos permitirá cerrar hasta el mes de octubre, pero ya no tendríamos suficiencia para cerrar noviembre y diciembre”.