Reconoce Dirigencia Nacional del PAN a su bancada en Morelos

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza respaldo a los diputados locales por la aprobación del Paquete Presupuestal 2023, y reconoció que han sido valientes, porque pese las presiones y amenazas han sido fuertes demostrando estar de lado de la gente.

En el evento de reinauguración de las instalaciones del Comité Directivo Municipal de Cuernavaca, Cortés Mendoza señaló que los legisladores que integran la bancada del PAN han logrado que se sienta la presencia de Acción Nacional en el Congreso de Morelos.

“Además han logrado aglutinar al resto de la oposición, y han logrado en conjunto que haya un verdadero equilibrio de poderes, han hecho valer la voz de la gente que está molesta, que está indignada, que esta arrepentida de haber llevado a un personaje famoso del medio deportivo, pero pésimo gobernante”, dijo Cortés Mendoza.

Aseguró que Cuauhtémoc Blanco es uno de los peores gobernadores del país, a quien no le interesa Morelos, no atiende, y no da la cara, por lo que todos los problemas se han incrementado.

Por lo que reconoció a los diputados panistas locales: Andrea Gordillo Vega, Francisco Sánchez Zavala, Ángel Adame Jiménez y Óscar Cano Mondragón, por ser valientes y aprobar el pasado mes de octubre el Paquete Económico 2023.

“Porque los han presionado, los han amenazado, y porque ellos han estado fuertes, echados para adelante, de lado de la sociedad y festejo esta probación presupuestal que le da más participaciones, tomen nota, a todos los municipios”, expresó Cortés Mendoza.

En su intervención, la dirigente del PAN en Morelos Dalila Morales Sandoval comentó que, el grupo parlamentario de Acción Nacional ha estado a la altura de los ciudadanos de la entidad, aprobando para el ejercicio fiscal 2023 un presupuesto ciudadano, en el cual se ha aumentado más al presupuesto a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); además de la creación de un fondo de estructura municipal de casi 500 millones de pesos.

Asimismo, resaltó el aumento de los recursos económicos para la Comisión Estatal de Seguridad (CES), a la Fiscalía General del Estado (FGE) y en cada uno de los tribunales que tiene que ver con el tema de justicia.

Dalila Morales indicó que, los legisladores locales del PAN permitieron que el tema de militarización del país no fuera aprobado en Morelos y agregó que han aprobado iniciativas en materia ambiental y otras más que se han presentado en favor de las familias morelenses.







