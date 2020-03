Protegen a balnearios de la zona Sur

La industria sin chimenea de parques acuáticos y balnearios del estado de Morelos, seguirán dando servicio, ya que hasta el momento, ni la Secretaria de Turismo ni Salud han girado instrucciones contrarias, señalaron los prestadores de servicios.

Jaime Segura Pastrana, del balneario Iguazú, que es un amplio parque de jardines para el descanso y recreación familiar, ubicado en la entrada del pueblo indígena de Tetelpa, en el municipio de Zacatepec, expuso que sólo abren los fines de semana, y seguirán haciéndolo; “aquí, no habido ninguna recomendación, los servicios que damos son sólo sábados y domingos, entre semana no se abre, aunque tenemos personal trabajando y haciendo aseo, no se abre al público”.

Sobre las recomendaciones que les han dado por la pandemia del Coronavirus, reconoció; “hasta ahorita no ha llegado ninguna notificación, ni por parte del ayuntamiento, ni por parte de la Asociación de Balnearios, ni del Gobierno del Estado, no hay nada, creemos que no se dará y vamos a seguir trabajando”.

Señaló que es la temporada del año en donde tienen más trabajo, pero tomarán las recomendaciones que el Sector Salud ha dado a conocer, de evitar contactos y tener gel antibaterial.

En el balneario Las Palmas, ubicado en los límites de Tehuixtla y Tilzapotla, la encargada reconoció: “aquí hay servicio todos los días y mientras no me manden un papel donde diga que no debo dar servicio, lo haré; pero mientras estoy a lo que yo pueda recibir para sobrevivir, es la única temporada del año que tenemos para trabajar y recuperar lo que se invierte en el mantenimiento de estos lugares”.

En los verdes jardines y la reconstruida zona de servicios; “tengo surtido y tengo gente trabajando en el balneario, pero no nos han llegado visitantes”, dijo al manifestar que el titular de este balneario se encuentra fuera del estado de Morelos para dar una entrevista sobre este lugar que fue seriamente afectado por el sismo del 19S del 2017.

Sobre la contingencia del Covid-19, expuso; “nosotros no hemos tenido ninguna indicación, va a estar todo aquí tranquilo, ahorita no hay gente, pero estamos abiertos, este es un lugar para descansar, a diferencia de los parques acuáticos, en este balneario se disfruta de los jardines y albercas limpias cloradas, la gente puede venir a descansar y muy tranquilamente”.

Trabajadores del Issstehuixtla reconocieron que se ha escuchado mucho de un posible cierre: “no hay que alarmarse, lo del Coronavirus en Morelos hemos estado escuchando las recomendaciones, al mismo chipotludo del Salud en Morelos y hasta la fecha no hay casos, y a nivel nacional no llegamos a los 100 (sic)”.

Esperamos que no cierren las fuentes de empleo que representan los balnearios de Morelos, porque ese Covid-19 como muchos otros virus de gripe no tienen cura, solo las defensas del cuerpo de cada persona y a los balnearios no llegan gente con gripa, tos y neumonía, serían suicidas y si llegan se les va a regresar, se pondrán filtros para proteger a los visitantes y al personal, señalaron.