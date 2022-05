Prevalece el club de Toby en los ayuntamientos

Aun cuando la paridad de género es una obligación no sólo en la asignación de candidaturas e integración de cabildos, en diversos ayuntamientos este principio constitucional no se respeta en su totalidad.

Isabel Guadarrama Bustamante, consejera del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), recordó que la Constitución contempla como un principio garante la paridad de género no solo en la postulación, sino también en la conformación de todos los entes públicos.

Por lo tanto, consideró imperante que los titulares de las entidades puedan considerar esta normativa constitucional al designar su gabinete de trabajo.

Recordó que en el caso de las alcaldías existe la autonomía municipal; sin embargo, el principio de paridad deriva de la Constitución federal y bajo esa circunstancia hay homojerarquía de leyes.

Lo ideal, dijo, es que todos los ayuntamientos puedan atender este principio constitucional de paridad en la integración, y en segundo término aquellas personas que se sientan lesionadas en ese derecho puedan recurrir a acciones legales para que algún órgano jurisdiccional genere esa protección.

Autoridades municipales desconocen la ley

Por su parte, Angélica Sánchez Santiago, integrante del Centro de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL), comentó que en la Ley Orgánica Municipal sí está marcada la paridad de género, y en el caso de los ayuntamientos, en específico la conformación de cabildos, sí se respeta porque el nombramiento viene vigilado desde el Impepac.

Explicó que desde junio de 2020 fueron publicadas las reformas hechas a la Constitución, las cuales incluyen la paridad de género en los municipios.

Agregó que es una ley la que no se le dio difusión porque la atención estaba centrada en las reformas a la legislación en materia de violencia política. “Dudo que las nuevas autoridades conozcan las reforma que se hicieron en este tema”, expresó.

Sanciones no hay, sólo recomendaciones

Aquellas administraciones municipales que incumplen con la paridad no pueden ser sancionadas porque no existe un marco normativo, sólo cabe la posibilidad de solicitar al Instituto de la Mujer de Morelos que emita una recomendación si no se respeta el principio constitucional.

Aquellas administraciones municipales que incumplen con lo anterior evidencia la falta de compromiso y desconocimiento respecto al tema, consideró Sánchez.

Destacó que desde el CIDHAL trabajan mucho para promover estos temas pero sostuvo que aún falta demasiado para concientizar.

“Nosotros generamos información, campañas, estadísticas, visibilizamos donde no se está cumpliendo, pero al final de cuentas creo que todavía no está permeando en toda la sociedad y mucho menos en las personas que llegan a estos cargos”, puntualizó.

Una opción para evitar que no se cumpla con la paridad de género en la integración de gabinetes sería hacer convenio con el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) para que se les capacite a los alcaldes electos y funcionarios sobre esta normativa, propuso.

Para muestra un botón

Un claro ejemplo de que no se cumple con la normativa de respetar el 50 por ciento de espacios para mujeres en su gabinete es el Ayuntamiento de Emiliano Zapata.

Y es que el alcalde Sergio Alba Esquivel presumió, vía redes sociales, una imagen en la que tomaba protesta a nueve directivos de diversas áreas, todos ellos hombres: Edmundo Fuentes Jiménez, director de agua potable de Tezoyuca; Laurencio Rojas Díaz, director agua potable de la colonia Tres de Mayo; Rogelio Gama Millán, director de Cultura; Edgar Uziel Tovar Mata, director de desarrollo económico; David Romel Mora, director de Contabilidad; Juan Carlos Antonio Cadenas, director de Planeación y Administración Urbana; José Luis Jaime López, secretario de Desarrollo Urbano, Planeación y Obras Públicas; Alejandro Guzmán Baltazar, secretario de Desarrollo Social; y Jaime Reyes San Juan, director de Desarrollo Tecnológico.

Las únicas áreas directivas donde se han identificado mujeres a su cargo son Salud, Tránsito, Instancia de la Mujer y DIF municipal.

Al estar su página de internet con la leyenda “sitio en construcción” se buscó a las autoridades para que compartieran el listado o directorio de quienes ocupan cargos directivos; sin embargo, solo dieron largas para hacerlo y abordar el tema.

Por otra parte, el gobierno de Xochitepec tampoco cuenta con un portal electrónico actualizado, pero aunque se comprometió a hacer entrega del directorio no lo hizo. Y finalmente el municipio de Temixco sí tiene su base de datos al día donde se puede apreciar una equilibrada participación de mujeres y hombres.





