Políticos simularon adscripción indígena, Impepac revisará lineamientos

En cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-021/2022, dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) tendrá que realizar por segunda ocasión la consulta indígena estatal.

El nueve de enero del 2022 se realizó la consulta indígena estatal, en donde al ser publicados los resultados; un grupo de personas representantes de las comunidades indígenas presentaron dicha impugnación, ya que consideraron que no habían sido adecuadamente informadas; esto fue anunciado por la presidenta consejera del IMPEPAC, Mireya Gally Jordá.

Asimismo, reconoció que los puntos que sobresalieron en esta situación fue la autoadscripción indígena, donde se presentaron diversas simulaciones, es decir, algunas personas que no pertenecían a los pueblos originarios se autonombraron pertenecientes de los mismos.

“Es del saber de todos que hubo muchas personas que sin ser personas de pueblos originarios se quisieron ostentar como tal, aquí hay un enojo no solo por parte de las comunidades, sino también del IMPEPAC, porque a nosotros no nos dejaron opción, somos una institución administrativa y a partir de la documentación que, avalara que eran personas indígenas, en ese momento yo la tenía que recibir y no podía hacer nada”, explicó Gally Jordá.

Por ello y cumpliendo con esto, el IMPEPAC tendrá que realizar una segunda consulta indígena estatal, la cual tendrá como propósito conocer las opiniones y sugerencias de las comunidades indígenas; cabe mencionar que la convocatoria ya fue aprobada y se espera que la próxima semana (a partir del 14 de noviembre) sea publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, para que todos los pueblos indígenas de Morelos se acerquen al IMPEPAC y participen en la consulta.

La consejera comisionada de Asuntos Indígenas del IMPEPAC, Mayte Casalez Campos, reconoció que con los resultados obtenidos de la consulta se analizarán los lineamientos para la selección de candidatos.

“La propuesta es conocer las opiniones y sugerencias en cuanto a las acciones registro, selección y forma de elección de los candidatos de autoadscripción indigena; además de los que se irán sumando a través de la consulta (…) Dentro de la consulta ocurre algo curioso pues se podrán analizar las comunidades con autoadscripción calificada así como la elaboración del documento idóneo para avalar esto”, explicó Casalez Campos.

Consulta indígena de Tetelcingo.

A propósito de las consultas indígenas que se realizarán en el estado de Morelos, se anunció que la consulta que tiene como propósito determinar si la comunidad de Tetelcingo puede adquirir la denominación de municipio indígena entrará en la fase informativa.

Esto fue informado por la consejera Mayte Cazales Campos, puesto que a partir del 10 de noviembre hasta el 19 del mismo mes se acordará con el municipio al cual pertenece Tetelcingo, así como los municipios que colindan con él, cómo se realizará la fase informativa con respecto a la consulta.



