Policías cumplirán a tiempo con el CUP

Los elementos de la policía municipal de Cuernavaca cumplirán en tiempo con el Certificado Único Policial (CUP), precisó el titular de la corporación Armando Nava Sánchez; el avance es del 60 por ciento del total de la fuerza por lo que para marzo del 2021 se prevé que el 100 por ciento haya pasado por dicho proceso de lo contrario serán dados de baja.

Luego de que el Comisionado Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, exhortara a los presidentes municipales a acelerar los procesos para que sus elementos cumplan con dicha certificación a fin de que no sean suspendidos de manera definitiva, el Secretario de Seguridad Ciudadana Armando Nava Sánchez, respondió que el proceso se está realizando en tiempo y forma.

“Es todo un proceso, no pueden ir todos al mismo tiempo y por ahora estamos arriba del 60 por ciento; la mayoría cumple porque es un factor determinante para quedarse en la corporación, si uno no acredita por ejemplo, la evaluación de control y confianza no permanece y se le tiene que iniciar un procedimiento administrativo”.

Para adquirir el Certificado Único Policial cada elemento debe aprobar los cursos de Evaluación de control y confianza; Formación Inicial o Formación Inicial Equivalente; Evaluación de Competencias Básicas Policiales; y Evaluación del Desempeño”.

Siendo así que Cuernavaca estará cumpliendo con dicho requerimiento en la fecha estimada que es marzo de 2021.

El costo de los cursos corre por parte del C3 (Centro Único de Evaluación y Control de Confianza), del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el cumplimiento de éstos se encuentra estipulado en el artículo 106 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.