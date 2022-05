Pintan mural en demanda de justicia para Ricardito Martínez

En el Barrio de Tlayehualco en el municipio de Tlaquiltenango, la familia Martínez sigue demandado justicia y autorizaron que artistas pintaran un mural a cuatro meses del homicidio del niño Ricardo Martínez. El abuelo hace un llamado a las autoridades a que se les haga justicia por la muerte de su nieto de solo 6 años de edad.

Entrevistado a unos pasos de su domicilio junto al mural, el señor Juan Martínez Figueroa, advirtió que se van a cumplir cuatro meses del homicidio de su nieto, Ricardito Martínez y las autoridades no les han dicho nada, no tienen información, les dicen que siguen investigando y el presunto responsable, no se le ha visto desde entonces, ésta fuera del estado.

Refiere que se habla de un cómplice, por que sin duda no lo fue a dejar por allá solo, nos dice al mostrar el mural que pintaron el sábado, “el Día del Niño” un amigo de la familia, Gustavo y otras dos personas, para recordarles que siguen esperando justicia, dijo al reconocer que espera que "este mural sirva para que la gente reaccione y se reactive está petición por qué no se ha hecho nada".

Para él y su familia, el 30 de abril fue de mucha tristeza, porque en lugar de celebrar su día estuvieron recordando su ausencia, y pide a las autoridades de la Fiscalía General y Regional, que esto no se quede impune, tiene que hacerse justicia, por qué fue un niño inocente, que lo único que quería era jugar y vivir.

Este doloroso homicidio, dijo que les ha cambiado y marcado la vida, dice al recordar la risa y al niño que se salía descalzo a jugar con sus primos y vecinos; “Yo les diría a los papás, a los abuelos que pongan más cuidado con los niños y las niñas, que les pongan más atención, porque desgraciadamente perdimos a Ricardito y la verdad se siente muy feo, se quiebra uno y no se puede regresar el tiempo” nos dice el afligido abuelo Juan Martínez.

Quien cargaba la culpa de no haber estado vigilando a los niños y lamentablemente perdió la confianza en la gente, ya que jamás se imaginó que alguien con la mente tan perversa, pudiera arrebatarle la vida a un niño de solo 6 años, dice al recordar que ese domingo 16 de enero que salió a jugar, ya no regreso, lo buscaron y fue hasta el 18 de enero que encontraron su cuerpo, en Palo Grande, lejos de aquí, la gente les dice que ya se sabe quién fue, y puede ser pero que está desaparecido, las autoridades no tienen nada, sigue impune.

De los artistas que pintaron el mural Josué Pineda de Jiutepec, Mike Fridor, de Cuernavaca, organizados por Tavo Rigby, vecino del barrio de Tlayehualco, quienes con este muran se sumaron a las demandas de justicia con un mural sobre la barda de 2.5 metros de alto por 6 metros de ancho que quedo frente a la capilla guadalupana del barrio Tlayehualco en este municipio de Tlaquiltenango.

Los vecinos recordaron que varios diputados del congreso local, y el presidente municipal, se comprometieron a dar seguimiento a este caso, tras la protesta de indignación que generó este homicidio, y al pueblo no se le olvida, dijeron al hacer un llamado al diputado Arturo Pérez Flores y al alcalde Carlos Franco Ruiz.





