Pierden su casa durante sismo y ahora viven en un camellón en Jojutla

A casi tres años del sismo del 19 de septiembre que devastó a Jojutla y a varios municipios del estado. En la localidad de la zona sur vecinos han comenzado a recolectar firmas para que Martha Contreras Hernández desaloje el camellón que convirtió en su hogar ante la falta de ayuda que le prometieron los gobiernos federal, estatal y municipal.

"La gente no sabe todo lo que estoy viviendo". Hace tres años perdió la casa de sus padres, una vivienda amplia que albergaban cuatro familias; sin embargo, el Fonden sólo reconoció la pérdida de una vivienda y se reconstruyeron dos; ahora espera que las autoridades la volteen a ver y la apoyen para poder reconstruir su vivienda en un terreno que compra en pagos.

Ella, con su esposo y su hijo, vive en una carpa asentada sobre el camellón de la calle 20 de Noviembre, de la colonia Emiliano Zapata, muy cerca de la zona de los mercados, desde donde saca un puesto para vender refrescos y otras cosas que le permitan sobrevivir, ya que lo que gana su esposo es para el pago del terreno.

Estaban por salirse, pero una serie de problemas se lo ha impedido, como la muerte de su padre, hace un par de meses. Después del sismo cayó en depresión; pasó mucho tiempo para que pudiera salir de ella; ahora se ha convertido en un problema de salud del que sale y vuelve a caer constantemente.

Nos habló del rechazó de sus vecinos. “Cuando me entere que estaban juntando firmas para sacarme, me fui a ver al presidente municipal, Juan Ángel Flores; él me ha dicho que me va a poyar para resolver mi situación, me ha apoyado y me ha permitido vivir en este lugar, en su periodo; le digo que ya estoy enfadada de estar viviendo en la vía pública, las lonas se han roto, las hemos cambiado y se volvieron a romper, se mete el agua, y cuando llueve tenemos que destapar nosotros la coladera para no inundarnos”.

Con la voz quebrada, refiere que no es nada grato vivir en las condiciones que vive, en la vía pública, sin un techo seguro. Sabe que no es la única que a casi tres años del sismo sigue viviendo en carpas, "pero ellos viven en sus predios, no tienen que sufrir las humillaciones y críticas de la gente que pasa por este lugar. Ahora mismo necesita cambiar las lonas, y las tiene que comprar".

Las autoridades municipales le aseguran que ya está todo su proyecto, pero no tienen para cuándo "y quiero al menos el apoyo con láminas para hacer una casita en el terreno que estamos comprando". Lo que enfrenta Martha es una situación difícil que se complica más con el estado de salud de su mamá, quien se encuentra enferma. Ahora sólo pide disculpas a la gente que le molesta la imagen que da, pero, afirma, "no tengo adónde ir".

Refiere que constantemente le hechas en la radio local: “diciendo cosas que no son ciertas, tenemos un negocio acá, porque tengo que ganarme la vida, pero con la venta de refresco no se la gana mucho, y tiene que andar vendiendo otras cosas, y tienen que salir a trabajar, pero no pueden dejar solo, ya que también les han robado.

Refiere que incluso están en problemas legales por el terreno que se dividió entre sus dos hermanos, quedando sus papás con su hermana Griselda Conteras, la casa es chica y ahora que su padre murió su madre se ha enfermado, y deben estar al pendiente de ella.

“Veo mucha gente a mi alrededor que tampoco tienen casa, porque la situación que ellos viven es muy difícil, algunos viven todavía en dentro de su terreno y como ella, no pueden salir todos a trabajar sin el peligro de que les roben lo poco que tienen. Reconoce que hay avances en la reconstrucción, muchos ya tienen una casita, a unos les fue bien a muchos no, porque nunca tendrán todo lo que tenían, pero ya pueden protegerse de las lluvias y el sol.









