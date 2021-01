Pese a frío, gripe no se ha disparado en los Altos

Con temperaturas de hasta cuatro grados centígrados en la zona de los Altos de Morelos, habitantes de municipios como Tlalnepantla, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco e incluso Yecapixtla señalan que, pese a que este año han sentido más frío, muchas enfermedades respiratorias se han podido evitar gracias al distanciamiento social que muchas personas aplican aún.

En el estado de Morelos las temperaturas han disminuido en las últimas semanas, actualmente se encuentra el frente frio número 26.

Son los municipios de los altos de Morelos quienes han registrado las temperaturas más bajas de la entidad: el municipio de Ocuituco tiene una temperatura promedio de 24 grados máximo a 12 grados como mínimo, Tetela del Volcán ha registrado temperaturas máximas de 22 grados centígrados contra las mínimas que son de nueve grados promedio, Tlalnepantla tienen un promedio de 16 grados a cuatro grados como mínima, incluso en la región oriente del estado de Morelos el municipio de Yecapixtla también ha registrado bajas temperaturas con una máxima de 26 y una mínima de siete grados centígrados.

Jesús Hernández Mendoza, encargado de la Oficina Regional de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCM), informó que hasta el momento la oficina no ha registrado reportes de muertes por hipotermia o problemas entre las familias o personas en situación de calle a causa del frío, sin embargo el funcionario señaló que se mantienen al pendiente de las familias de la región en caso de que las temperaturas disminuyan considerablemente en los próximos días.

Por su parte, Lorena Pérez, habitante del municipio de Hueyapan señaló que al menos en esta zona el frio se ha sentido con mayor fuerza, si bien no han presentado algún tipo de enfermedad respiratoria el frio no da tregua a los habitantes. Autoridades de salud señalaron que han registrado en menor medida enfermedades respiratorias, pues por el aislamiento niños y personas adultas están saliendo menos a las calles, si bien estos padecimientos no han desaparecido los problemas de salud se han controlado en este sentido