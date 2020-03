Persiste la marginación institucional

En México, las mujeres son más que los hombres. Son un motor importante en materia económica y social. No en el terreno político y ni gubernamental, donde parece ser que son áreas donde aún no se les reconoce, pese a la ley de paridad, que establece el 50-50 en la representación y en los espacios y tomas de decisiones.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, en México habitan 64.4 millones de mujeres y representan el 51.5% del total de población. Mientras que en Morelos hay 1 millón 54 mil 763 mujeres. De esta población en la entidad, hay 349 mil 256 que son económicamente activas y 345 mil 424 mujeres se encuentran dentro de la población ocupada.

Pero haciendo números en cuanto a lo que representa la labor de las mujeres, se hablaría de una cifra mayor a 41 millones 730 mil 928.61 pesos la cantidad total de percepción salarial por día, es decir, lo que representaría en costo económico si las mujeres de Morelos no produjeran un día, considerando que 83 mil 424 mujeres reciben hasta un salario mínimo; 82 mil 896 mujeres, de uno hasta dos salarios mínimos; 18 mil 011, de tres a cinco salarios mínimos; 7 mil 389 mujeres, más de 5 salarios mínimos; 19 mil 878 mujeres no reciben ingresos y 132 mil 653 no especifican.

En el otro extremo, 3 mil 832 mujeres en Morelos se encuentran dentro de la población desocupada, es decir, personas que no trabajaron ni tenían empleo.

OTROS DATOS

En otros datos de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la población ocupada en el último año era de 878 mil 866 mujeres, pero trabajan por cuenta propia; 230 mil 34 mujeres son trabajadoras subordinadas y/o remuneradas; mientras que 225 mil 274 son asalariadas; y 4 mil 760 cuentan con percepciones no salariales 7 mil 646 son empleadoras. En otro aspecto, 19 mil 878 no reciben remuneración alguna.

En tanto que en el renglón de ocupaciones por sector de la actividad económica, 7 mil 757 mujeres se ocupan en el sector primario (agricultura ganadería, caza, pesca, silvicultura); 34 mil 505 se ocupan en el sector secundario (construcción e industria manufacturera), 302 mil 806 se ocupan en el sector terciario (comercio, servicios, gobierno, restaurantes) y 356 mujeres no especificaron.

POCO AVANCE EN la POLíTICA

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2020), dice el Inegi, destaca la importancia de que las mujeres ocupen más cargos públicos, lo que constituye un estímulo para que otras mujeres sean líderes para alcanzar una mayor igualdad de género. Y es que el indicador que con mayor frecuencia se usa para reflejar este avance social es la proporción de escaños representados por mujeres en el parlamento; otro indicador en este sentido es el tipo de actividad que desempeñan en su trabajo. La información de la ENOE al tercer trimestre de 2019, estima que de cada 10 personas de 25 años o más que trabajan como funcionarias, legisladoras y autoridades gubernamentales, solo cuatro son mujeres.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) menciona que a nivel global menos de un tercio de las juntas de directores cuentan con 30 por ciento de participación femenina, pese a que en la esfera pública el liderazgo de las mujeres muestra efectos positivos en el gasto y en la prestación de servicios (ONU, 2019); mientras que en el ámbito privado, su presencia en consejos de administración y puestos de dirección se relaciona a mejores beneficios y cotizaciones bursátiles más altas (ONU Mujeres, 2018).

En la actualidad, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión se compone por 128 representantes. Cada estado y la Ciudad de México –independientemente de su población o territorio– es representado por dos senadores. Adicionalmente, 32 senadores son escogidos por la primera minoría y otros 32 por el principio de representación proporcional.

En los últimos 24 años la composición por sexo de la Cámara de Senadores se ha modificado sustancialmente, ya que mientras en 1994, de cada 10 escaños solo uno estaba ocupado por mujeres, en abril de 2018, de cada 10 senadores, cuatro son mujeres y seis hombres.

La LXIII Legislatura del Senado de la República está integrada por seis grupos parlamentarios; en todos ellos predominan los varones.

La composición por sexo en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados permite observar que en todos los grupos parlamentarios hay más hombres que mujeres. La distribución por sexo de las y los funcionarios en puestos de alta dirección en la organización principal de la Administración Pública Federal (Centralizada y Paraestatal) está altamente masculinizada; la titularidad de los puestos de dirección en las diferentes instituciones y dependencias es ocupada en una gran proporción por hombres (83.3% contra 16.7% de mujeres).

La mayor participación femenina se da en el puesto de Oficial mayor, en el que por cada 100 titulares, 20 son mujeres; así como en otros cargos, en las cuales 19 de cada 100 plazas son encabezadas por mujeres. En los demás puestos de mando superior, la proporción de varones es más alta: 85.2% en las Secretarías de Estado y 87.7% en las Subsecretarías.

A nivel nacional, para 2017 el 42.0% de las curules de los congresos estatales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México son ocupadas por mujeres. Morelos era el estado con menor representación femenina dentro del congreso estatal con 20.0 por ciento hasta la pasada legislatura.

HOMBRES Y MUJERES DE MÉXICO

La encuesta "Hombres y mujeres de México" señala que con base en los resultados de la ENOE, las mujeres ocupadas en el mercado de trabajo cuentan con instrucción media superior o superior en mayor proporción que los hombres: 41.2% de ellas frente a 35.4% de ellos. De acuerdo con los grupos de ocupación, el más alto porcentaje para las mujeres corresponde a las actividades de comercio (24.4%).

El mayor porcentaje para los hombres corresponde a los trabajadores industriales, artesanos y ayudantes (31.5%). La posición en la ocupación distingue a la población ocupada según su relación de propiedad con el negocio, empresa o establecimiento, de ahí que tanto mujeres como hombres presentan distribuciones semejantes cuando se ubican como trabajadores subordinados y remunerados. Existe una situación desfavorable entre las mujeres que no reciben pago por su trabajo y entre las empleadoras, ya que las primeras duplican al porcentaje de hombres sin ingresos por tal concepto.

Más de la mitad de las mujeres ocupadas perciben hasta dos salarios mínimos, con diferencia de 11.8 puntos porcentuales de desventaja respecto a los hombres; mientras que las mujeres con ingresos por trabajos superiores a los cinco salarios mínimos representan 3.5% del total de ocupadas. La participación de las mujeres en el trabajo asalariado es inferior a la de los hombres; de cada 100 personas que contribuyen a la producción de bienes y servicios de manera asalariada en actividades no agropecuarias, 42 son mujeres.