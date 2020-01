Pelean diputados por paquete 2020

Integrantes del Frente Progresista de Mujeres denunciaron que a una semana de iniciar el segundo período ordinario de sesiones del Segundo Año Legislativo, desconocen las modificaciones al paquete económico y los acuerdos obtenidos con alcaldes respecto a la extinción del impuesto adicional en las leyes de ingresos municipales 2020. El diputado José Luis Galindo Cortez manifestó que hoy se realizará la sesión para aprobar el paquete económico y la ley de ingresos de los municipios, la cual dijo que para ser aprobada se requieren al menos 20 votos a favor. El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, defendió la modificación de la mayoría calificada, asegurando esperan recibir la ratificación del Alto Tribunal.

A una semana de iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones del Segundo Año Legislativo y por segundo año consecutivo, el Congreso de Morelos ha parado el reloj legislativo ante la falta de acuerdos entre los mismos diputados, quienes se han entrampado en la modificación del paquete presupuestal del Estado, así como en la ampliación presupuestal a los municipios que pretenden aumentar el .15 por ciento de los gravámenes.

En relación a este último tema, de las integrantes del Frente Progresista de Mujer, sólo la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano se ha manifestado en contra, mientras que del G- 13, al día de hoy, han sido las legisladoras Rosalina Mazari Espín, del PRI; Dalila Morales Sandoval, PAN; y el diputado Marcos Zapotitla.

Por su lado, la legisladora presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, apuntó que si bien tanto el proyecto presupuestal como las leyes de ingresos municipales no han sido aprobadas en el seno de la Comisión Legislativa a su cargo, ya se encuentran modificados y listos para ser presentados y votados ante el Pleno.

“Ya tenemos todo listo solo esperamos que las diputadas y diputados den el aval para llevar a cabo la reunión de la Comisión de Hacienda, previa a pasar el paquete económico, porque así lo dice el proceso legislativo”, sostuvo al tiempo de referir algunos de sus homólogos no cuentan con la información al no presentarse a las reuniones de la Comisión, la cual se mantenía en sesión permanente.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz aseveró que hasta el momento no han sostenido ninguna mesa de trabajo, ni tampoco han sido convocados para una reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, toda vez que antes de ser presentados los dictámenes ante el Pleno, deben ser votados en el órgano legislativo.

De igual modo, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, coordinadora de la Fracción Parlamentario de Nueva Alianza, indicó que hasta el momento no podría dar un argumento sólido sobre el aumento en derechos municipales para el actual ejercicio fiscal, ya que no ha recibido mayor información al respecto, misma que tuvo que solicitar a través del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Es lamentable que no se haya cerrado el periodo, ni se clausura el primero ni tampoco sesione la permanente y todo está en puros buenos deseos y puros sueños no hechos realidad, acusó

El diputado José Luis Galindo Cortez manifestó que será este lunes en punto de las 10:00 horas será cuando se lleve a cabo la sesión en donde se buscará aprobar el paquete económico y la ley de ingresos de los municipios, la cual dijo que para ser aprobada se requiere al menos 20 votos a favor.

Respecto a la situación de los municipios dijo que se platicó con los alcaldes en donde se les explicó que resarcir el 25 por ciento adicional, no era constitucional, porque es un mandato de la corte lo que hace que ya no lo pueden cobrar, y los legisladores no pueden ser cómplices, pero se acordó que se dejaría un fondo para laudos y tengan ellos la garantía que no serán destituidos. Se les otorgará el 15 por ciento en pago de derechos, los cuales será en UMAS y aseveró que no se aprobó el incremento de impuestos para no dañar a la población.

Aseveró que, con la creación de este fondo de laudos, el cual cuenta con 50 millones de pesos, se busca garantizar a los ediles que no van a enfrentar un problema de una posible destitución, por ello es que dijo se trabajó en atender ese problema que algunos municipios están ahorita enfrentando.

El Estatal

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, señaló que se espera que hoy sea aprobada la propuesta de Paquete Económico 2020, conformado por la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Miscelánea Fiscal para el año en curso.

El mandatario estatal manifestó su deseo de que prevalezca la unidad y voluntad política de las y los diputados integrantes de la LIV Legislatura del Estado para sacar adelante dicho tema, ya que con ello se busca continuar con las metas trazadas por su administración, las cuales consideran el beneficio de todos los sectores poblacionales de la entidad.





Con información de Ofelia Espinoza