Para mañana, el Paquete Económico

Tras casi un mes de espera, este martes la actual Legislatura pretende aprobar -con 13 votos- el paquete económico 2020, con cambios contundentes, aseguran, en rubros sociales y respaldando áreas como el campo, salud y educación.

La legisladora por el VIII Distrito, Elsa Delia González Solórzano, afirmó que este martes 14 de enero reanudarán la sesión ordinaria que se suspendió desde el pasado 15 de diciembre y que no solo ocasionó no aprobarán la propuesta presupuestal del estado sino también no pudieran clausurar el periodo ordinario de sesiones.

Por su parte, José Galindo Cortez, del X Distrito, señaló que la próxima semana tienen planteado desahogar este pendiente, junto con las leyes de ingresos municipales, “tenemos la convicción de poderlo sacar del 14 al 18 de enero a más tardar”.

Desde el 1 de octubre el Congreso del Estado recibió el proyecto presupuestal del Gobierno Estatal, que contempla las propuestas de presupuesto de egresos, ley de ingresos y la miscelánea fiscal; sin embargo, ante las constantes divisiones entre los parlamentarios y la persistente parálisis legislativa fue hasta principios de noviembre que los 20 diputados recibieron la propuesta.

El 14 de noviembre el titular de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca compareció frente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para explicar y detallar el paquete económico, lo cual dio pauta a su análisis permanente, teniendo como plazo constitucional para aprobarlo el 15 de diciembre.

No obstante, al informarse rubros como el campo y la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibirían pocos recursos, los legisladores locales, en concordancia con la política nacional, decidieron redireccionar 500 millones de pesos a temas sociales, incluidos el agro con 50 millones de pesos más, quedando con una bolsa de cien millones de pesos y la máxima casa de estudios tendrá 30 millones de pesos adicionales a los cerca de 650 que se le habían etiquetado para el 2020.

Además, 15 millones de pesos para un programa preventivo de enfermedades transmitidas por vectores; cinco millones de pesos más en apoyo a enfermos de insuficiencia renal y 10 millones de pesos para el Hospital del Niño y Adolescente Morelense, de los cerca de 225 millones de pesos plasmados por el Poder Ejecutivo.

También etiquetaron nuevamente 20 millones de pesos para la erradicación de cuotas escolares, una partida especial para el equipamiento de escuelas, mientras que a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) entregarán 15 millones de pesos extras, de los 18 integrados en la propuesta del Ejecutivo Estatal.

Estas modificaciones se realizarán con recortes a diversas áreas del gobierno estatal, como la Oficina de la Gubernatura, al igual que el Poder Legislativo que tendrá una reducción de 50 millones de pesos.

Cabe mencionar que este es el segundo año consecutivo en que la aprobación del paquete económico 2020 se atrasa y aprueba en un periodo extraordinario por la falta de acuerdos entre los diputados. El paquete económico 2019 se aprobó hasta el 23 de febrero.