Papelerías en Cuautla agonizan

Algunas papelerías en Cuautla sobreviven pese a la pandemia. Aunque las ventas han registrado una caída de casi 60 por ciento, propietarios se niegan a bajar las cortinas, pues confían que al pasar la contingencia sanitaria, las ventas repunten.

De acuerdo a Luis Heredia, su negocio ha logrado sobrevivir, gracias a que lo tiene en una accesoria que él mismo habilitó en su vivienda, por lo que él no sufre con el pago de una renta. Sin embargo, su hermano no corrió con la misma suerte, quien tenía una papelería cerca de una escuela, pero él debería pagar una renta, por lo que al no estar las clases presenciales, tuvo que cerrar, ya que los gastos de renta, luz , internet y agua no podía solventarlos.

"Yo tengo una ventaja y creo que muchos no, es que yo no pago renta, ya muchos sé que han tenido que cerrar porque los gastos ya no pueden pagarse, porque al no haber clases presenciales las ventas de lo que nosotros ofertamos han caído, de lo que antes vendíamos ahora es mucho lo que hemos dejado de vender y eso para muchos ha sido difícil por lo que deben pagar y sin ingresos, pues prefieren cerrar ", detalló el comerciante.

Explicó que sus ventas al mes han caído hasta más del 60 por ciento, al manifestar que anteriormente al día podrían vender entre 200 y hasta 400 pesos al día o en ocasiones más, sin embargo, ahora, aunque si acuden estudiantes a comprar material para trabajos que les dejan sus ventas apenas llegan al mínimo de antes de la pandemia o en ocasiones no venden nada.

El comerciante dijo que este sector se recuperará en el momento en que ya oficinas de gobierno regresen y las escuelas vuelvan a ser presenciales, eso permitirá que sus ventas reactiven por lo que esperan que pase pronto la crisis sanitaria.